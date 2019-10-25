對於美國副總統彭斯（Mike Pence）於華府智庫所發表的演說，總統府發言人張惇涵今表示，府方注意到彭斯副總統的演說，內容中表達美國對台灣的堅定支持，以及對中國在國際社會各種作為的關切。演說中彭斯副總統幾度提及台灣，肯定台灣民主成就，以及對區域安全情勢的關注，對此表達由衷感謝。

張惇涵表示，美國一直是臺灣在國際社會上最重要的夥伴，在今年台美雙方共同紀念《臺灣關係法》立法40週年之際，美國政府持續以各種具體行動支持台灣，特別在中國對台灣外交關係不斷施壓，企圖孤立台灣於國際社會之時，更可感受到美國對台灣的溫暖與支持。

張惇涵表示，誠如彭斯副總統演說中所提及的，「更公平、更安全、更和平的世界」是美國政府的立場，我們也相信，這應該也會是國際社會中，共享自由民主的夥伴們共同的目標。而作為國際社會負責任的一員，基於共享自由民主理念，共同維繫區域安全與繁榮，台灣也將持續與美國政府，區域內理念相近國家緊密協力合作，堅定承擔區域和平與繁榮維護者的角色，共同為兩岸、區域間的安全與福祉做出貢獻。

(中時 )