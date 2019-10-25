炎峰國小校長陳恒聰(右)和家長會長張至順(左)與學生們變裝同樂（張晉銘攝）。

下禮拜就是萬聖節了！小朋友迫不急待「搗蛋」，草屯鎮炎峰國小於25日舉辦萬聖節變裝活動，學生無不發揮創意裝扮，一年比一年還要用心，除了在校內進行變裝走秀，並由老師評選最佳造型獎，校園內充滿濃濃的萬聖節氣氛，熱鬧非凡。

活動中在DJ老師的帶領下大跳南瓜舞，並依序為孩子們編號與拍下團體照，作為老師們的評分依據，總計挑選出40位最佳造型獎，隨後學童們也到各個班級「不給糖就搗蛋」，到處充滿歡樂氛圍。

炎峰國小校長陳恒聰表示，今年是連續第三年舉辦萬聖節變裝活動，採取自由參加，家長和小朋友的參與度非常踴躍，尤其是一二年級幾乎全班都參加，人數從第一年的100多人增加到今年的500多人，服裝方面也鼓勵大家使用環保材料來製作。

家長會長張至順說，為了呈現最佳的萬聖節裝扮，學生們就算早起也很願意，光是鬼妝就花了一小時，服裝方面也講究環保不浪費，利用父母不要的衣服作為原物料，親子間從中尋找DIY裝扮的樂趣，校長和家長會成員也身體力行，由老師協助裝扮，與孩子們同歡樂。

陳校長說，為了寓教於樂，校方同步在美勞課和英語課結合萬聖節，並且舉辦圖書室閱讀活動，在行動閱讀車展示「萬聖專書」，學生透過閱讀萬聖節相關書籍，更加了解其節慶含意。

就讀2年級的李同學，6點半就起床開始打扮木乃伊，非常吸睛。右為炎峰國小校長陳恒聰。

炎峰國小校長陳恒聰(右)發送糖果給小朋友。（張晉銘攝）。

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