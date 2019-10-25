台中市寵物商業同業公會理事長江和樹抱著2個半月大的流浪犬「地瓜小公主」，宣導愛護動物。(林欣儀攝)

少子化效應帶動，讓許多人轉而飼養起「毛小孩」，根據業者估算，台灣寵物商機一年上看500億台幣，為搶食這塊大餅，台中寵物用品暨服務展25日在台中國際展覽館登場，以「愛護動物」為主題，現在還規畫「甲蟲主題區」，邀大人、小孩近距離貼近小動物。

這場展覽規畫有寵物食品、寵物用品、文創商品、照護服務及甲蟲主題共5大區，活動期間邀專家每天教授正確的寵物飼養知識、寵物經絡按摩及照護方法等，還舉辦趣味衝刺賽、汪汪障礙賽、狗狗水世界等活動，幫助飼主與毛孩培養情感。

台中市寵物商業同業公會理事長江和樹說，台灣飼養貓、狗的比例去年為2比8，但隨著貓飼主增加，今年寵物貓、狗比例已為4比6，透過寵物用品展除祭出百元商品、超殺折扣及買一送一等優惠價格，也盼推廣愛護動物的觀念，展區中的甲蟲主題區更展示特色昆蟲活體、飼養專用道等，盼吸引大人、小孩。

台中市動保處副處長林儒良指出，位於南屯區的收容所可容納量約500隻流浪動物，目前收容數量約400多，其中9成以上都是米克斯犬，市府透過絕育、配合捕捉的方式控管，也呼籲民眾多多以認養取代購買，每年民眾認養數量約2000隻。

(中時 )