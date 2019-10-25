國民黨總統參選人韓國瑜雲林傾聽之旅，晚上原本要去逛虎尾拜五街夜市，因為安全考量取消，只有要在虎尾鎮農會和農民座談。

國民黨雲林縣黨部發出通知，指韓國瑜今(25)日傾聽之旅「虎尾夜市行程」，因考量之前夜市行程皆因人潮眾多而無法成行，基於安全考量，因此取消。

(中時 )