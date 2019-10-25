韓國瑜取消逛虎尾夜市 14:252019/10/25 中時 許素惠 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 國民黨總統參選人韓國瑜（右三）雲林傾聽之旅，晚上原本要去逛虎尾拜五街夜市，因為安全考量取消。（許素惠攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 國民黨總統參選人韓國瑜雲林傾聽之旅，晚上原本要去逛虎尾拜五街夜市，因為安全考量取消，只有要在虎尾鎮農會和農民座談。 國民黨雲林縣黨部發出通知，指韓國瑜今(25)日傾聽之旅「虎尾夜市行程」，因考量之前夜市行程皆因人潮眾多而無法成行，基於安全考量，因此取消。 (中時 ) #夜市 #虎尾 #韓國瑜 #取消 #行程 也許您會感興趣 推薦閱讀 韓寬恕擲蛋者 八成網友不認同 12:372019/10/21 政治 韓台南造勢晚會她座車被蛋洗 藍批綠選舉暴力 12:242019/10/21 政治 請假對了！唐湘龍：去年的韓國瑜回來了 08:192019/10/22 政治 化身打菜志工 韓國瑜到崩山社區與老人共餐 12:402019/10/22 政治 感動！鐵粉老翁皮夾被扒 也要挺韓到底 12:472019/10/22 政治 韓有望將嘉義綠地變藍天？八旬翁講出真實心聲... 15:532019/10/22 政治 嘉義人多熱情？韓國瑜手滲血 鞋子變這樣 23:002019/10/22 政治 叫陣唐湘龍！黃光芹：韓國瑜回不去了 11:422019/10/23 政治 韓國瑜「五力」進攻！他預言：將支支射中蔡英文要害 08:092019/10/24 政治 他怒飆韓十分鐘 網驚知識藍不演了！ 08:592019/10/25 政治 政治熱門新聞 韓最新民調超神勇 網：快交叉了！ - 政治 一張圖曝韓國瑜網路聲勢 網震驚：這才是真民調！ - 政治 親藍民調出爐 韓支持度嚇死人！ - 政治 謝X武遭韓粉出征？謝寒冰曝真相 - 政治 民調是假的！謝龍介：綠營朋友稱韓會翻盤 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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