星宇航空董事長張國煒親自參與驗機作業。（星宇航空提供／陳祐誠傳真）

星宇航空力拚2020年1月開航，董事長張國煒日前率隊前往德國，迎接首架A321 neo，飛機昨日在眾人面前完成試飛，張國煒長也親自參與驗機作業，10月28日將親自駕駛最新的飛機返回台灣。

星宇航空表示，在空巴嚴謹的飛安品質及星宇航空秉持的高規格驗收水準，1號機本周陸續通過煞車測試、機邊檢查Ground Check與逼近趴地式滴水不露的客艙內外部檢查，稍早也完成第二次相關系統測試，測試飛行時間共1小時25分鐘。

為了迎接「星」機抵台的喜悅，星宇也舉辦「星宇照飛機」攝影比賽活動，廣邀所有航迷朋友透過鏡頭與星宇航空一起記錄這歷史性的畫面。編號B58201的新機抵台後，將展開驗證飛行，屆時南北兩地的航空迷皆有機會一睹星宇首架客機的風采。

「星宇照飛機」攝影活動自10月28日開始接受投稿，至2019年11月30日23時59分止，為期1個月。只要將攝影作品上傳至個人Facebook或Instagram，貼文權限設為公開並＃星宇照飛機及＃STARtracker，即完成參賽報名。入選作品將有機會獲得星宇航空來回機票及Sony提供之α7lll數位單眼相機等豐富獎項，最大獎項為星宇航空不限航點單人商務艙來回機票乙張，得獎者將也可搶先體驗國內首創窄體客機180度全平躺商務艙座椅的頂級享受。

(中時 )