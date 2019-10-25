行政院農業委員會農糧署南區分署為推展國產雜糧，繼去年推動豆漿入校園等活動成功將國產大豆製成豆漿推薦南部校園，獲得小朋友熱烈歡迎；今年持續將南部優質國產雜糧推薦給北部消費者，特別輔導屏東縣農往直前發展協會25日、26日，上午10點至下午5點假臺北市永樂廣場舉辦「天賜糧緣大稻埕」108年南區優質雜糧展售暨入菜料理活動。

農糧署南分署表示，這些優質雜糧主要是由來自嘉義、臺南、高雄及屏東等地區15位農民，現場銷售精選之臺灣優質安心的大豆、紅豆、胡麻、玉米、花生、地瓜、薏苡、紅藜、小米等國產雜糧，並邀請曾任各餐廳、各大節目烹飪主廚的李德全主廚，現場示範烹煮黑豆燒豬肉、茶油什錦煲飯、地瓜薏仁薑黃雞等六道獨創料理，邀請您一起來大稻埕結糧緣，品嚐國產雜糧新鮮及健康。

臺灣每年雜糧食用量約800萬公噸，國產雜糧僅占6％，相較於進口雜糧需經由長途運輸到達臺灣，國產雜糧具有新鮮、碳足跡低等特點，再加上近年農糧署積極推動產銷履歷驗證、有機驗證等，國產雜糧更具備安全、安心等優點。

農糧署南區分署長姚志旺表示，這次選在過去重要的貿易港口的大稻埕舉辦「天賜糧緣大稻埕」活動，活動地點迪化街一直是臺北市重要的南北貨集散中心，過去與艋舺同為北台灣通商貿易重要地，至今從北街到南街都還能看到許多販售南北貨的店家，透過地緣和產業文化結合推廣活動，同時藉由民眾與來自臺灣南部15家農民互動交流，使民眾對於國產雜糧更加深印象及認識，更藉由活動推廣及持續開發國產雜糧即食產品進入國內連鎖超商，希望讓國人可以吃到且買到安全、安心、有履歷、友善有機，且非基改的國產雜糧，提昇國人健康。

姚志旺進一步說明「天賜糧緣大稻埕」兩天的活動中，將由主廚李德全使用展場展售的優質國產雜糧，為現場民眾示範「薏仁宮保雞丁」、「茶油什錦煲飯」、「陳皮地瓜紅豆沙」、「黑豆燒豬肉」、「麻油雞煲飯」及「地瓜薏仁薑黃雞」等六道獨創料理。民眾不但可以品嚐主廚的獨家首創料理美食、讓大家更認識產銷履歷國產雜糧，更能將食譜及食材一次帶回家。

此外，10月25及26日只要在現場消費，不論金額都可以獲得好糧緣1點，集滿5點就可以獲得經過霞海城隍廟加持的產銷履歷白米及紅豆，象徵平安及相思的結糧贈品一份。10月25及26日，邀請您在喧囂的城市中放慢步調，一起在帶有濃濃懷舊氣息的大稻埕裡，隨著主廚以雜糧入菜料理的香味，享受初冬的假日、片刻的慢活，並感受國產雜糧的新鮮與美味，讓南部小農以國產雜糧，跟您結良緣!

(工商 )