蔡英文總統今接見108年中華民國優良商人、優良外國駐台商務單位、優良外商、優良台灣老店暨在地特色老店負責人，肯定獲獎代表推動台灣產業升級，也帶動整體社會經濟的蓬勃發展；未來，只要政府和民間攜手合作，一定可以帶領產業，持續深耕台灣、布局全球，創造更好的發展。

總統致詞時表示，這是她連續第四年與所有得獎代表見面。獲獎者都是來自各地的企業菁英，在商業道德、商業信譽、善盡社會責任、以及拓展經貿等方面，都有傑出表現。

總統指出，此次獲獎的優良商人，在各自領域發光發熱，創造出台灣驚人的進出口貿易，也帶來耀眼的商機。大家的努力和付出，不但推動了產業的升級，也帶動整體社會經濟的蓬勃發展，她要在此表達由衷感謝與肯定之意。

總統並感謝外商朋友對於台灣市場的重視，經濟部去年也成立了「投資台灣事務所」，用單一窗口提供更好的服務，打造最適合投資的環境。在全球局勢的變動下，她也特別感謝在場駐台代表對台灣不變的支持。

總統舉例說明，此次獲獎老店能歷久彌新，是因為符合堅持傳統、品質優良、以及創新三個要件。像是西螺大同醬油，成立超過一百年，是黑豆醬油界的領導品牌。「林聰明砂鍋魚頭」傳承到第三代，成為用食物征服國際的創新典範。

總統強調，各行各業的創新能力，就是讓台灣經濟成長最重要的動力。根據「世界經濟論壇」最新公布的報告，台灣跟德國、美國、瑞士持續並列全球四大創新王國，競爭力排名比起去年，再上升一名，成為全球第12名。

總統再次恭喜所有得獎者，大家都是代表企業界的傑出經營者，也都是非常敬佩的夥伴。她相信，台灣經濟正在實現轉型升級，只要政府和民間攜手合作，一定可以帶領產業，持續深耕台灣、布局全球，創造更好的發展。

(中時 )