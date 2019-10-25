白鳥由榮4次都以神奇手法逃獄成功，博得日本越獄王封號。（圖擷自YouTube）

日本人喝味噌湯是日常，但拿來當逃脫工具可大大不尋常，也唯有日本越獄大王才想得出這秘技。白鳥由榮是日本百年來傳奇人物，為反映獄中不人道的狀況，他曾越獄4次，而其中最為人稱道的逃脫術，竟是用味噌湯卸下手銬腳鐐，成功逃出日本最牢不可破的「網走監獄」。

綜合日媒報導，白鳥由榮生於1907年東北青森縣，他因出生就孤苦無依，被寄養在親戚家，終至走上歧途，開始賭博與偷竊，後來還殺了人，畏罪潛逃，成為亡命之徒。他在關押監獄的一生中，為了反映獄中不人道的狀況，曾11年間成功越獄4次，他的作案手法、技術、耐心及膽識，為他博得「越獄王」的封號，也由於他的越獄行徑太過傳奇，日本還將他的故事拍成電視劇《破獄》。

白鳥由榮的越獄，從後人的角度來看，他的越獄工具極其有限，卻能化腐朽為神奇，用味噌湯越獄的行動，就是後人難以企及的經典。

話說1944年，白鳥由榮在二度越獄後，選擇自首回到牢裡，這次被關押的地方是位於北海道的網走監獄。這裡堪稱是日本最嚴密監控的大牢，獄方用20公斤重的手銬、腳鐐將白鳥牢牢定住，但這一年8月26日又創下奇蹟，第三次越獄成功了。

原來他每天省下牢飯的味噌湯，利用湯裡頭的鹽分，慢慢地讓鐵製手銬腳鐐上的螺絲腐蝕掉，接著運用他可以自由脫臼的靈活關節，從視察窗的縫隙裡逃了出去。

這次的味噌湯越獄還有件趣事，他原定8月25日行動，但考量25號的獄卒待他不薄，在不想給獄卒添麻煩的情況下，便順延一天逃出大牢，這樣的行事作風也算是日本人獨特的人情義理了，值得後人記上一筆。

(中時電子報)