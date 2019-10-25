新竹市立動物園再生計畫工程即將完工，市府25日先公布動物園REBORN主視覺及宣傳動畫。（陳育賢攝）

新竹市政府25日先公布動物園REBORN主視覺及宣傳動畫。（陳育賢攝）

新竹市政府25日先公布動物園REBORN主視覺及宣傳動畫。（陳育賢攝）

新竹市政府25日先公布動物園REBORN主視覺及宣傳動畫。（陳育賢攝）

新竹動物園重生，動物風主視覺先亮相。(陳育賢攝)

新竹市立動物園再生計畫工程即將完工，市府25日特別先公布動物園REBORN主視覺及宣傳動畫，市長林智堅除正式宣布動物園將於12月28日重新開幕，也公布包括河馬樂樂等主視覺動物成員，同時邀請大家一起來參與動物園3C運動，為重新開園宣傳吹響號角。

林智堅指出，此次動物園再生計畫是以在「公園裡的動物園」及「對動物友善的動物園」做為出發點，不只增加動物活動空間，也增加人與動物的互動空間，改變動物關在籠子的傳統做法，翻轉傳統動物被看的模式。

他說，此次動物園也重新設計專屬的主視覺及宣傳動畫，並發起新竹市立動物園3C運動，包括「change propic」換頭貼、「change banner」換橫幅以及「challenge game」挑戰遊戲，希望大家將個人的臉書大頭照、封面照更換為專屬視覺，一起挑戰特別製作的遊戲「搶救動物大行動」來獲得神祕禮物，為新竹市立動物園開園作宣傳。

此外，3C運動背後還有個更深遠的意義，是期待所有的大小朋友們一起「change mind」改變想法、「change behavior」改變行為以及「conservation」保育自然環境，這才是新竹市立動物園再生最重要的價值。

林智堅同時表示，新竹市立動物園是台灣原址現存最悠久的動物園，更是3代人的回憶，他今天正式宣布12月28日新竹市立動物園要回來了，重生的動物園不只要幫大家找回記憶，更要給大家耳目一新的體驗與感受。

(中時 )