雲林縣因人口老化農業缺工嚴重，勞動部三月間准予試辦農務移工、酪農移工，但全縣35單位申請，僅11單位獲准97名移工，縣議員李明哲質疑中央無心解決農業缺工問題，卻在每當缺工問題浮現，移民署就展開田間大掃蕩逃逸移工。

農業處長魏勝德25答詢縣議員李明哲關於雲林縣農業外籍移工申請人數時表示，因台灣與外國未簽署農業移工協議，目前僅是試辦性質，縣內共11單位獲准申請97名移工，看起來是從嚴審核。

魏勝德表示，雲林縣高達49.7％人口從事農業，因人口外移及老化嚴重，季節性缺工嚴重，最近已針對20鄉鎮市農會做缺工問卷調查，分20種產業、每10天為一期調查。

李明哲議員抨擊，雲林縣農業缺工問題至少已反映5年，縣府目前才做調查，速度慢得可怕，田間缺工的事實似乎不應該公開講，每次一有縣議員反應，移民署就展開田間大掃蕩，殊不知農人要的只是人力。

李明哲表示，中央農委會與勞動部對農業縣分的缺工冷感，不思解決只會紙上作業推託，農民不得不鋌而走險，難道是要以進口糧食換農田缺工來解決問題嗎？他要求縣府計畫處列為第一優先研考項目。

魏勝德表示，農業移工協議應是由勞動部與外交部對外國交涉，據了解目前沒有正式計畫。

計畫處長李明岳表示，行政院政委11月將下鄉到雲林，該處會提出農業移工的建言。

(中時 )