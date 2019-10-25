涉入多起群眾的前台北市議員李承龍，去年與同他一起砸毀石狛犬的邱晉芛，在新北市新店區家樂福賣場外的道路上，搭帳篷作為參選議員的「選民服務處」，經民眾檢舉遭拆除，李、邱2人竟然對前來拆帳蓬的工務局公務員潑水、爆粗口，台北地檢署偵查後，25日依妨害公務罪將2人起訴。

檢警調查，去年5月李承龍代表中華統一促進黨身分參選台北市議員，之後被中選會認定不符資格，但是李承龍卻在新店既成道路的私畫停車格上，搭帳篷成立選民服務處，新北市工務局接獲檢舉後，派員前往拆除帳篷並註銷私畫停車格，並在該處畫上紅線。

不過，李承龍自稱是地主及有權使用該地，事後被檢警查出，只是向原地主承租私畫的停車格，但是搭帳蓬的道路已被規畫為既成道路，工務局因此派員註銷道路上的私畫停車格，此舉引來李承龍、邱晉芛2人的不滿，當時向公務員潑水，並粗口辱罵，被依妨害工務移送。

北檢調查，公務局執行拆除當天，不僅公務員到場，警方也到場協助，經勘查蒐證影像，確認李、邱2人當天確有對公務員及警方有妨害行使公務的行為，因此依妨害公務起訴2人。

(中時 )