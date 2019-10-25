由施孝榮、殷正洋、王瑞瑜、李明德所組成的「Uncle大叔團」，24日齊聚為首場《Uncle Encore》演唱會練唱，距離演唱會不到30天，四人也非常期待演唱會的到來，「希望可以跟所有歌迷一起互動合唱」。

四位大叔為了與年輕人接軌，特別選年輕人的歌，包括周興哲的〈怎麼了〉、〈學貓叫〉等新歌，大叔團團長施孝榮開玩笑說，「之前我們四個都活在自己的音樂世界」，原來是練唱新歌時瓶頸重重，自覺像「音癡」，四人更大喊「為什麼年輕人音樂這麼難」，險半途而廢，希望當天的年輕歌迷，可以一起跟著他們合唱。

由李明德（左起）、殷正洋、施孝榮、王瑞瑜組成的「Uncle大叔團」，將於11/23下午2點半在台北華山Legacy舉行「Uncle Encore」演唱會，24日四人齊聚一同練團。（寬宏藝術提供）

演唱會將帶來近40首歌曲，特別針對老、中、青三代的歌曲進行挑選，施孝榮也爆料歷經2個月的選歌過程「一波三折」，大家選了超過百首歌曲，過程中有各自堅持的曲目，誰也不想退，還因此大吵一架，甚至一度脫口說「不搞了」，更冷戰好幾個禮拜互不聯絡，笑說「四位年過半百的老頭，竟然向孩子們一樣為了選歌而吵架，但這一切都是過程」，此外也加碼點歌橋段，希望當天歌迷可以聽歌聽到爽，大叔們也邀請大家開始複習歌單，演唱會時一起大聲唱。Uncle Encore演唱會將於11/23（六）下午2點半在台北華山Legacy熱烈開唱，購票請洽寬宏售票系統、全台萊爾富及OK便利商店。

(中時 )