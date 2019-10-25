黃鴻升（小鬼）、張文綺主持華視《台語我上讚》，25日出席開錄記者會，林嘉俐、蘇晏霈、賴慧如也現身祝福。張文綺18歲就認識小鬼，當時覺得對方很帥但骨子裡壞壞的，「他是我的菜，我喜歡平頭的，覺得男人要有味道，就要擼山本頭。」小鬼大笑回應，「征服我？不要愛上我的壞。」兩人首次搭檔，「笑」果十足，完全不擔心默契。

張文綺首次從助理主持升格掌主持棒，笑稱自己不會緊張，「終於可以跳脫他們，不是啦！可以跟不一樣的工作夥伴主持很好。」是否有跟徐乃麟、曾國城特別請益，她表示：「雖然私下會跟乃哥、城哥吃飯，但比較少談這麼深入的事情。」小鬼則幽默強調，「我不會急著下班，我沒有小孩要接。」並誇張文綺，「她有天然效果，腳本都沒有她好笑，文綺在綜藝界闖蕩多年，我們默契應該蠻好的。」

張文綺（左起）、蘇晏霈、林嘉俐、賴慧如、小鬼現身開錄記者會。（華視提供）

小鬼從幾年前就曾讚張文綺「小王彩樺」，「整個氛圍都很像，彩樺姊的表達方式比較自然語，有種天然喜感。」張文綺回應，「彩樺姊對我來講是很好的長輩，整體上她就是我的指標。」小鬼笑稱自己看著張文綺一路成長，「張文綺現在知道自己想要什麼，也有企圖心，代表已經長大了。」

(中時 )