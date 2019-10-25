新北市議員李倩萍與羅文崇25日舉行記者會，踢爆新北市補助動保團體TNVR，竟有動保團體涉以同樣犬隻、同樣角度照片「有恃無恐」大量請領補助，懷疑動保處人員內神通外鬼；新北市動保處長陳淵泉表示，全案已送政風清查，若有不法將送法辦，也將追討不法所得、終止契約。

李倩萍說，他們接獲民眾提供申請案件中，188件竟有55組、約3成有問題，明明是不同醫院、不同地點捕捉的案件，使用的照片竟是同一張，有些狗兒在板橋捕捉，但同一張照片卻也出現在鶯歌捕捉案件中。

李倩萍說，又或是同樣照片、同樣晶片、同樣申請人，單子卻填寫不同的絕育日期、申請日期，如此肉眼可辨識的問題，市府竟然還審核通過，業者連圖都不修，有恃無恐態度，令人懷疑動保處裡應外合，且有問題案件集中在某特定動保團體。

羅文崇說，光是他們取得資料就有3成有問題，2015年以來的案件數量可觀，市府應該要全數清查，更追回不當得利，別讓動保美意變調。

陳淵泉說，絕育核銷文件需有動物術前、術後照片、動物醫院編號、手術切除照片、剪耳、動物醫院院章、回置地點行政區及路名等，檢核項目眾多要重複請領不容易。

陳淵泉說，新北有初審及複核機制，主動發現疑慮案件當下已剔除不給予給付，本案已移送政風清查，如有浮報詐領、偽造文書將移送法辦，不法所得將追討、終止契約，為免有漏網之魚將會同政風重新比對。

(中時 )