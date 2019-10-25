台中市16日才發生阿嬤騎車載資優國中生，疑因內輪差遭砂石車撞死意外，近期網路流傳一段大甲車禍驚悚監視畫面，同樣疑內輪差釀禍，造成剛大學畢業的陳姓女子，在面試途中遭輾壓暴頭身亡，其父母聞訊趕往現場，想到女兒才要步入職場竟遭橫禍，情緒崩潰不禁放聲大哭。
該段驚悚的車禍監視器畫面近期在網路上流傳，陳姓女子7日上午9時許騎乘機車外出面試，行經大甲幼獅工業區幼九路北行準備右轉黎明路時，就在快轉彎過去時，竟不慎遭同方向由蘇男駕駛的大貨車擦撞，陳女倒地後不幸遭輾過頭部，當場身亡。
據了解，22歲陳姓女子在外地讀大學，今年畢業後才搬回家中，期待成為一名社會新鮮人，沒想到在面試途中命喪輪下，其父母聞訊趕往現場，想到女兒才要步入職場竟遭橫禍，情緒崩潰不禁放聲大哭。
肇事蘇男酒測值為零，他供稱沒有看到右邊有機車，由於這起車禍疑因大貨車內輪差釀意外，蘇男已遭警方依過失致死送辦。
(中時 )
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。