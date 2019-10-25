陳姓女子在轉彎處遭大車碰撞後倒地，隨即被輾壓斃命。（讀者提供／陳淑娥台中傳真）

台中市16日才發生阿嬤騎車載資優國中生，疑因內輪差遭砂石車撞死意外，近期網路流傳一段大甲車禍驚悚監視畫面，同樣疑內輪差釀禍，造成剛大學畢業的陳姓女子，在面試途中遭輾壓暴頭身亡，其父母聞訊趕往現場，想到女兒才要步入職場竟遭橫禍，情緒崩潰不禁放聲大哭。

該段驚悚的車禍監視器畫面近期在網路上流傳，陳姓女子7日上午9時許騎乘機車外出面試，行經大甲幼獅工業區幼九路北行準備右轉黎明路時，就在快轉彎過去時，竟不慎遭同方向由蘇男駕駛的大貨車擦撞，陳女倒地後不幸遭輾過頭部，當場身亡。

據了解，22歲陳姓女子在外地讀大學，今年畢業後才搬回家中，期待成為一名社會新鮮人，沒想到在面試途中命喪輪下，其父母聞訊趕往現場，想到女兒才要步入職場竟遭橫禍，情緒崩潰不禁放聲大哭。

肇事蘇男酒測值為零，他供稱沒有看到右邊有機車，由於這起車禍疑因大貨車內輪差釀意外，蘇男已遭警方依過失致死送辦。

(中時 )