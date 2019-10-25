基隆市府大門前的義一路，一口氣進行管線汰換及道路全面刨鋪。（許家寧攝）

義一路道路長期補丁，路面不平，讓用路人看了想哭。（許家寧攝）

基隆市義一路完成全面刨鋪，路面品質讓市民驚艷。（基隆市府提供／許家寧基隆傳真）

基隆義一路改頭換面，擺脫爛路惡名。（基隆市府提供／許家寧基隆傳真）

基隆市政府門前義一路為市區重要幹道，路面頻頻挖補，滿目瘡痍有如「貼藥膏」，飽受市民詬病，市府工務處連續6個晚上採分段、不休眠施工，一口氣進行管線整合與汰換及道路全面刨鋪，大幅提高路面平整度，讓早上通勤市民都嚇了一大跳。

堪稱市府門面的義一路，位於市中心、用路人使用率高，也是郵輪觀光客下船後經常造訪的地方，不過道路距離上一次大面積刨鋪已長達5年，道路坑洞、龜裂，長期挖挖補補，補丁宛如狗皮藥膏，影響市容，顛簸危險也讓騎士怨聲載道。

市府養工科長簡翊哲說，工程要求厚度與平坦度等品質及細節，將瀝青厚度增至10公分，以「刨十鋪十」方式，先刨除、再鋪築，分兩段式施作，針對道路挖管線後的重鋪工程，常造成路面不平整，也同時進行管線整合汰換、人孔蓋調降等全面改善。

為避免對於當地的店家及來往人車造成太大影響，工務處20日起將路面刨鋪工程安排在夜間施工，並特別將施工區畫分為6個街廓，分別在6個晚上進行鋪設，已在25日凌晨完成中正區義一路路基改善及道路全面銑鋪，提升路面平整度。

義一路改頭換面，擺脫爛路惡名，讓早上通勤市民直言嚇一跳！市長林右昌肯定工務處及承包廠商的努力，提供用路人更好的通行品質，特別感謝市民配合施工期所造成的不便，期許未來路面完工品質，也如同先前保證般讓市民驚艷。

(中時 )