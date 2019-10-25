苗栗縣政府在石虎出沒熱區，架設數台紅外線攝影機，日前遭人蓄意偷竊，9日內失竊38台相機，引起關注，警方成立專案小組全力偵辦，24日分別在竹南、新竹逮捕涉案黃、葉2名男子，起獲31台攝影機、30個攝影機空殼，昨夜分別以竊盜、贓物罪嫌移送檢方偵辦，檢察官深夜聲請羈押，法官今早開庭，裁定2人羈押禁見。
石虎相機失竊，重創苗栗野生動物保育之路，檢警謹慎辦案，2度延後記者會說明，直到25日下午2時許，竹南警分局副分局長張中發言，17日接獲報案後，旋即成立專案小組，由苗栗地檢署指揮偵辦，經調閱失竊地點周邊監視器，交叉比對查訪，24日分別於苗栗、新竹地區，查獲黃姓及葉姓2名嫌疑人，並起出感溫攝影機31台、攝影機空殼30台、十字弓、刀具等證物。
24日警方將黃、葉2人移送地檢署，檢察官深夜聲請羈押，苗栗地院25日上午裁定羈押禁見，警方初步排除，此案與動保團體或反對團體有關，且相關物品未發現有販賣情形，另透過科偵技術，成回救回被刪除的記憶卡資料，以及近2萬張珍貴野生動物照片、影像，將提供給學術單位研究使用，詳細案情將持續追查。
(中時 )
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