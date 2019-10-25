英國艾塞克斯郡(Essex)23日驚傳，在一輛貨櫃車上發現39具屍體，最新消息指出死者皆為大陸公民，震驚英國。據傳39名大陸偷渡客就這樣在零下25度的密閉貨櫃中待了15個小時，因而活活凍死，而外媒分析為什麼偷要使用冷凍貨櫃偷渡，是為了避開被儀器查出熱源而發現有偷渡客。

由於藏屍冷凍貨櫃是由比利時出發，再跨海抵達艾塞克斯郡的港口柏佛利特（Purfleet），據分析利用冷凍櫃偷渡是為了躲避檢查儀器偵測到熱源。因為冷凍貨櫃通常更密封，掃描儀不容易檢測到內部熱源，因為溫度太低，就算有人藏在裡面，也根本偵測不到。

不過港口執行長庫恩斯(Joachim Coens)說，每個貨櫃在港口都要經過檢查，隨後貼上封條，行經路線有攝影機監控，要在沒有人發現情況下破壞封條，並讓39人進入，幾乎不可能。加上此貨櫃車的行車路線不尋常，疑似為了避開安檢而多繞路，並從「邊檢寬鬆」的地方進入。而這些人來自中國的哪些省份，在抵達比利時前，輾轉經過其他地方，不得而知。而容易被忽視的冷凍櫃，則更頻繁被用為偷渡的「運輸載具」，因為海關相信沒有人冒著被凍死的風險藏身凍櫃。

(中時電子報)