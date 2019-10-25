捷運新北環狀線 進行第一階段初勘作業 15:092019/10/25 中時 趙雙傑 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 捷運新北環狀線第一階段今日舉行大坪林站至新北產業園區站初勘作業。（趙雙傑攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 捷運新北環狀線第一階段今日舉行大坪林站至新北產業園區站初勘作業。（趙雙傑攝） 環狀線列車。（趙雙傑攝） 捷運新北環狀線第一階段今日舉行大坪林站至新北產業園區站初勘作業，初勘委員從環狀線十四張站開始初勘，搭乘專用電聯車至中和景安站檢視機電組設施設備，在板橋站檢視營運組，瞭解轉乘板南線的動線環狀線，而第一階段也已經完成降噪改善工程，依照原規劃進度，預計今年年底通車。 (中時 ) #新北環狀線 #初勘 #捷運 也許您會感興趣 推薦閱讀 高雄捷運黃線預定2022年動工 軌道路網更綿密 15:512019/10/22 財經 桃園捷運x阪神電氣鐵道 聯手推限量套票 19:282019/10/22 生活 真丟臉 國防部上校發酒瘋鬧松機捷運站 23:082019/10/22 社會 高雄捷運黃線 拚2022年動工 04:102019/10/23 產業．科技 上校發酒瘋鬧捷運 國防部：予以懲處 08:382019/10/23 社會 新北捷運環狀線25日初勘 預定年底通車 15:572019/10/23 生活 為明年通車準備！ 台中捷運招考528人 11:282019/10/24 生活 北捷微電影頒獎典禮 26日登場 04:102019/10/25 投資理財 中捷招募528人 月薪26300起跳 04:102019/10/25 地方新聞 新北捷運環狀線初勘 結果下午7點出爐 14:102019/10/25 生活 生活熱門新聞 余苑綺愛吃蔬果仍腸癌？醫曝罹癌主因 - 生活 消內臟脂肪！醫師票選5大最強食物 - 生活 吃蘋果會便秘還是止瀉？答案驚人 - 生活 找到了！「一條線比基尼」真面目曝 - 生活 北捷禁食真正原因 竟不是為整潔 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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