捷運新北環狀線第一階段今日舉行大坪林站至新北產業園區站初勘作業。（趙雙傑攝）

環狀線列車。（趙雙傑攝）

捷運新北環狀線第一階段今日舉行大坪林站至新北產業園區站初勘作業，初勘委員從環狀線十四張站開始初勘，搭乘專用電聯車至中和景安站檢視機電組設施設備，在板橋站檢視營運組，瞭解轉乘板南線的動線環狀線，而第一階段也已經完成降噪改善工程，依照原規劃進度，預計今年年底通車。

(中時 )