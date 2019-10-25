徐國勇強調，警方對選舉暴力絕對是零容忍。(林郁平攝)

為強化選舉治安維護工作，警政署第15任總統副總統暨第10屆立法委員選舉治安維護聯合指揮所，在25日下午舉行揭牌儀式，由內政部長徐國勇率同警政署長陳家欽及全國各直轄市、縣(市)警察局長，共同宣示貫徹維護「公平乾淨選舉」目標的決心，各警察機關除全面動員投入查賄制暴及選舉治安維護任務外，並將強化防制外來勢力、資金及假訊息介入大選，持續落實掃黑、緝毒、打詐及肅槍等全般治安重點工作。

徐國勇表示，選舉不但要查賄，更要制暴，會要求所有警察單位動起來，並跟移民署等友軍單位聯繫合作。徐國勇並舉例，若投開票所請到1、20位，甚至到30位監票人員，就已超過一般的比例原則，需查緝是否有賄選嫌疑；包括走路工的問題、比例原則等，警政署會進行偵查，與法務部配合，由檢察官指揮做相關處理。

徐國勇表示，選舉一定要平和地進行，所以台南發生總統參選人韓國瑜市長遭人丟雞蛋的行為，警方在一天內就破案，將3人移送地檢署偵辦，強調警方對選舉暴力絕對是零容忍。

(中時 )