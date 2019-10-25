外埔區二崁路385巷口狹窄，車輛轉彎困難且險象環生。（陳淑娥攝）

台中市外埔區水美工業區附近二崁路385巷口狹窄，車輛轉彎困難且險象環生，地主連錦樹願意獻地拓寬路口，以解決交通瓶頸，為先父做公德，市議員吳敏濟25日邀台中市府相關單位會勘，養工處允諾年底前可完工。

水美里長陳俊樑表示，二崁路385巷是二崁路與三崁路之間重要連絡道路，由於巷口狹窄，車輛進出非常危險，地主願意獻地拓寬，希望市府趕快施工，以提高用路安全。

連錦樹說，地方人士常反映該路口車禍頻仍，紅綠燈下容易回堵，他也希望問題得到解決，這塊地是父親遺留的，獻出來算是替先父積善做功德。吳敏濟表示，台灣寸土寸金，非常感謝地主無私奉獻，為大家解決塞車及該路口南向北行會車困難的問題。

由於二崁路385巷口有3條灌溉溝交會，事涉加蓋及水門遷移，與會水利會人員表示，因關係附近廣大農地用水，該會審核工程設計時，只要不影響高低位落差灌溉溝供水，就會同意施工。

養工處副處長廖文偉表示，二崁路不寬，但是車輛多，385巷喇叭口過於狹窄，又是下坡，轉彎車輛會佔用對向車道造成回堵，改善方法就是利用地主提供的土地拓寬，讓車輛得以順利轉彎，所需經費雖不多，但工程效益很大，將加速進行設計規畫，預計年底前可完工。

吳敏濟指出，當地緊臨水美工業區，重車出入頻繁，也是水美國小的主要出入口，拓寬工程將包括安全護欄施作，提高學生上下學的安全保障。

(中時 )