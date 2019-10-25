迎接台灣燈會倒數100天，台中公園變身「光影遊樂園」。（盧金足攝）

「我們已經做好準備！」台中市盧秀燕25日表示，2020台灣燈會將是史上最長、最盛大精彩的台灣燈會。（盧金足攝）

台中市新聞局長黃國瑋表示，台中公園變身「光影遊樂園」，為好玩又好拍的2020台灣燈會拉開歡樂序幕。（盧金足攝）

台灣新生代設計師周育潤受邀擔任策展人，以豐富色彩光影呈現親子共玩的光影遊樂園，希望大小朋友都能參與創作，「一起創造、儲存自己的美好回憶！」（盧金足攝）

台中在地插畫家阿蕉為台中公園打造「光影遊樂園」，設計的插畫以「Lovely Taichung．非你莫鼠」為主題。（盧金足攝）

台中市長盧秀燕25日發出豪語，2020台灣燈會將創下史上時間最長的台灣燈會，史上最盛大、好看的台灣燈會！喜迎台灣燈會倒數100天，由3名傑出藝術家參與台灣燈會，以台中故事為主題設計彩燈，打造台中公園變身「光影遊樂園」，象徵與2015年台灣燈會在台中，台中公園為其中展區的傳承意義，台灣燈會展期65天，加碼期前活動共100天，預計吸引1000萬以上人次賞燈觀光人潮。

「您準備好了嗎？您訂房了嗎？」盧秀燕表示，2020台灣燈會在台中，將創下有史以來最盛大、展期最長、最好看的台灣燈會；她邀請全世界遊客、台灣的遊客，從耶誕節、新年、農曆春節到元宵節四個節日安排來台中參與盛會，以台灣任何一個燈會至少1000萬人次以上湧入台灣燈會的城市，歡迎世界各地的民眾來台中市玩個痛快！

盧秀燕說，一般台灣燈會舉辦的時間只有15天，以投下的人力與物力，只展出15天太可惜，台中市府籌備時間是別的縣市政府的三分之一，但是展出期間是一般台灣燈會的四倍以上，從12月21日開始在副展區文心森林公園起跑，展出到明年2月23日。

「這樣還不夠！」盧秀燕說，市府還加碼從10月31日到11月10日在台中公園，舉辦「倒數100、從心啟動」期前活動，以光影藝術把整座公園布置得美輪美奐，將遊客融入光影、燈會當中。

2020台灣燈會將在台中登場，迎接台灣燈會倒數100天，新聞局邀請設計師周育潤在台中公園打造「光影遊樂園」，焦點是規畫大地彩燈、湖畔水燈及彩繪花燈牆，自10月31日展至11月10日。

盧秀燕25日在「倒數100 從心啟動─2020台灣燈會在台中」宣傳活動搶先預告，10月31日適逢萬聖節，現場將有「限定彩蛋」，民眾變裝到場有機會拿到限量萬聖節禮物。

新聞局長黃國瑋說，特別邀請3名傑出藝術家參與，國內外獲獎無數的台灣新生代知名設計師周育潤擔任策展人、台中在地插畫家BaNAna Lin阿蕉、久居台中的藝術家蔡語婕參與燈飾彩繪，以台中故事為主題設計彩燈，現場將打造五彩繽紛的光影遊樂園，其中彩繪花燈牆將開放大家親手畫下對台中的想像，全民參與一起完成更有意義。

周育潤曾獲德國iF設計獎、日本Good Design Award、美國IDSA傑出設計、台灣金點設計獎等大獎，更榮獲法國Maison ＆ Objet「最令人心動作品」，堪稱「國際獎項的常勝軍」，他表示，小時候父母曾帶他到台中公園日月湖划船，如今他也帶著孩子重遊划船。

湖心亭百年屹立不搖佇立湖心，是許多人的兒時歡樂回憶，周育潤以豐富色彩光影呈現親子共玩的光影遊樂園，另外特別規劃彩繪花燈牆，希望到此的大小朋友都能參與創作，「一起創造、儲存自己的美好回憶！」

台中在地插畫家阿蕉表示，他是台中火車站「鐵支路邊」長大的在地老台中人，小時候經常全家一起去台中公園騎車、划船，插畫以「Lovely Taichung．非你莫鼠」為主題，各處提著燈籠、演奏樂器的小鼠象徵歡喜迎接新年，穿梭燈會兩大展區后里園區及文心森林公園。

(中時 )