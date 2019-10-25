台南南榮科技大學今年5月爆發現金不足及調度問題，積欠員工6個月薪資，勞動部與台南市勞工局為保障勞工權益，25日召集相關單位及校方開協商會，南榮科大董事長王彩雲表示，校方將融資8000萬，支付先前欠薪及至明年1月薪資。

勞工局表示，學校發生經營不善被教育部勒令停辦，會中達成數點共識，南榮科大董事會11月15日前依大專校院轉型及退場基金補助及融資要點規定，將融資計畫案，包含教職員之債權，函送教育部審核。

此外，南榮科大欠薪案已符合大量解僱勞工保護法限制代表人及實際負責人出境之人數及金額，如後續仍未依法令給付勞工債權，台南市政府勞工局得依法函報勞動部啟動限制董事長及實際負責人出境審查程序。

為保障勞工基本生活，南榮科大欠薪案採向教育部融資及向勞工保險局之積欠工資墊償基金申請先行代墊勞工債權雙軌進行。

南榮科大因無法在7月31日前籌措到教育部要求的營運資金，8月1日被教育部發文勒令於明年2月1日停辦。校方表示，將依教育部大專校院轉型及退場基金補助融資8000萬，支付先前欠薪，以及至1月薪水。

(中時 )