以個人獨特風格屹立藝壇的藝術家劉永仁，應有璽藝術空間之邀請，將於2019年11月3日至11月30日展出今年最新作品。

這次「時空的呼吸」展是劉永仁自台北市立美術舘展覽組退休後，全心投入的個展。其中「晶萌系列」是2016年作品，首次發表。

蒼茫行吟, 油彩 、畫布, 直徑100cm, 2019

畫家幼年由父親啟蒙書法根基，青年時期醉心於傳統水墨畫，但不願墨守成規，認為藝術應傳達獨特的理念與精神。1990年前往義大利米蘭硏讀、生活、創作、撰寫藝訊八年，並決定以油彩質感表現水墨氣韻。近十餘年更以冷硬的灰藍色鉛片，結合溫潤的蜂蠟，加入油彩的作品中。

童年是生命的底色，也正是劉永仁作品最溫暖厚實的底色。記憶深處故鄉台東池上鄉大片䦕濶的金色稻田、燦爛的陽光、大山、大地、大池、大天、大雲的成長環境，藴育了藝術家源源不竭的靈泉，透過厚實的油彩，不經刻意雕飾，樸拙的傳遞出來，有溫度、有感染力。在畫家筆下，大自然經過記憶的醖醸，轉換為大片色塊與簡㵖的半抽象符號，可以看到作品中一再出現星光、稻桿堆、蓮蓬，形成獨特風格。在其畫室琳瑯滿目的油彩罐中，橙、黃色系列總是最耀眼的色彩。

時空的機遇, 油彩、畫布, 直徑160cm, 2019

這次在有璽展出的作品中，有直徑100公分，甚至160公分的七件圓形作品，引人注目。作品「時空的呯吸 --- 黎明」、「蒼茫行吟」、「游移疆界之三」，反映了畫家2019年初寒冬歐洲之旅天地悠悠、大地蒼茫的行旅心境與視覺感受。

作品「時空酣暢」畫面以深不可測的暗色喩示廣袲無垠的蒼穹，星光閃爍在天，也閃爍在金色大地。作品「時空的機遇」，在浩瀚字宙中，那一方金黃的陽光稻穗淨土，終究是藝術家最深的眷戀。

多年來劉永仁的作品以呼吸為主軸。呼吸是生命之所繋，是自然的本能，也是抽離一切外相所存留的單純本質。藉由律動呼吸，小我與大我相連繫，我與時空共呼吸。透過呼出吸進，作者與觀者的思想與感受因而交流。劉永仁所感知的宇宙是渾然一體無邊際的圓弧，在其作品中經常出現圓弧結構。但今年的新作「空間的張力」系列，曲折硬挺的線條與色塊取代了圓弧，是明顯的轉變，也是另一個階段的序曲。

有璽藝術空間為了這次展覽特別專訪劉永仁，為他拍攝影片，深入探討藝術家的內心世界，影片可於有璽藝術空間臉書專頁觀看。有璽藝術空間位於台北市三民路136巷26號。

(中時電子報)