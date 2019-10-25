泰國啟動連結3大機場包括廊曼、蘇凡納布和烏打拋機場的高速鐵路計畫，期盼藉此加速東部經濟走廊（EEC）的發展。這個計畫耗資約2240億泰銖，預估2023年可以通車。

泰國國家鐵路局昨天和泰國卜蜂集團（Charoen Pokphand Group）領軍的連結3座機場東部高速鐵路公司（Eastern High-Speed Rail Link Three Airports Co. Ltd）簽署合約，建立連結蘇凡納布（Suvarnabhumi）機場、廊曼（Don Mueang）機場和烏打拋（U-Tapao）機場的高速鐵路。

這個聯營企業成員除了卜蜂集團之外，還有中國鐵建公司、曼谷高速公路和地鐵公司（Bangkok Expressway and Metro）、初干創公司（Ch Karnchang）、義大利泰工程公司（Italian-Thai Development）等。

合約由泰國國家鐵路局代理局長烏拉沃（Worawut Mala）和卜蜂集團總裁謝鎔仁（Suphachai Chearavanont）簽署，泰國總理帕拉育（Prayut Chan-o-cha）在場見證簽約儀式。

這段總長約220公里的高速鐵路以廊曼機場為出發點，連結蘇凡納布機場、春武里府的旅遊勝地巴達雅（Pattaya）最後抵達羅勇府的烏打拋機場，車行速度最快可達到每小時250公里，預計2023年可以通車。

整個高速鐵路計畫將耗資約2240億泰銖（約新台幣2268億元），目前泰國政府已同意撥款1190億泰銖，私人企業將投資1000多億泰銖，50年後，整個高速鐵路將歸泰國政府所有。

泰國政府估計高速鐵路建造時可以創造1萬6000個工作機會，接下來5年還會再創造10萬個工作機會。泰國副總理阿努廷（Anutin Charnvirakul）在臉書上表示，這個計畫預估可以為泰國帶來超過2000億泰銖的投資和產值。

連結3個機場的高速鐵路計畫是泰國政府發展東部經濟走廊（Economic Corridor）的一部分，東部經濟走廊瞄準10大產業，這10大產業區分為兩大區塊，第一個區塊是泰國現有且具有發展潛力的產業，包括下一代自動化、智慧電子、觀光、農業和生物科技以及食物處理。

第二個區塊則是瞄準未來泰國要發展的產業，包括機器人、航空和物流、生化燃料和生物化學、數位以及醫療。

東部經濟走廊橫跨北柳府、春武里府和羅勇府，泰國政府希望藉由便捷的交通加速人力和資源的流通。

以烏打拋機場為例，為了容納因為東部經濟走廊帶來的大量人流物流，泰國政府斥資2900億泰銖興建新航廈和提升硬體設備，期盼2022年可以達到1500萬人次的客運量、2032年可以達到6000萬人次。

(中央社)