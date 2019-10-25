國民黨總統參選人韓國瑜，屢在各家民調落後。今日（24）最新民調出爐，韓以39%落後總統蔡英文的52%，兩人差距拉大到13個百分點。相較1日民調，韓從38%提高了1個百分點，讓不少網友驚喜大喊：「就快黃金交叉了！」

根據《TVBS新聞》今日公布最新民調，蔡英文支持度為52%，遙遙領先韓國瑜的39%，兩人差距拉大到13個百分點。據同台1日所公布民調，蔡支持度為50%、韓為38%，兩人差距為12個百分點。顯示韓雖民調向上爬，但爬速「龜步」，以致兩人差距慢慢擴大。

民調一出，引發熱烈迴響。網友紛紛回應：「過半太唬爛了吧……」「上次TVBS 輸12%，這次輸13%，反彈？」「民調是要慢慢操作的，選前一個月就會黃金交叉了，有經驗的都知道」、「差距變大，是要在哪邊交叉」、「明明就交叉很久了」、「韓漲了」、「韓的支持者很多接到民調電話都不敢表態」。

(中時電子報)