民進黨祕書長羅文嘉（左）25日為新竹市黨籍立委參選人鄭宏輝站台，兩人並以「咱e自由夢」為題展開對談。（陳育賢攝）

民進黨祕書長羅文嘉（左）25日為新竹市黨籍立委參選人鄭宏輝站台，兩人並以「咱e自由夢」為題展開對談，隨後並到中央市場掃街拜票。（陳育賢攝）

民進黨祕書長羅文嘉（右）25日為新竹市黨籍立委參選人鄭宏輝站台，兩人並以「咱e自由夢」為題展開對談，隨後並到中央市場掃街拜票。（陳育賢攝）

民進黨祕書長羅文嘉25日南下新竹市，為新竹市黨籍立委參選人鄭宏輝站台拉抬聲勢，兩人並以「咱e自由夢」為題展開對談，而兩人是台大政治系學長、學弟，也同為學運世代，特別吃著民主香腸，回憶當初野百合學運抗爭的滋味。

羅文嘉表示，野百合是很美好的年代，雖然大環境惡劣，但大家都站在一起，為理想燃燒，當初他選台大學生會長時，在宿舍找新血輔選，他知道鄭宏輝耐操，就把發傳單跟男4舍的工作交給他，是他最大的樁腳，今天換他來幫鄭宏輝輔選發傳單，他相信整個野百合世代包括鄭文燦、黃偉哲、鍾佳濱都會一起相挺鄭宏輝。

羅文嘉說，政治工作者培養不容易，鄭宏輝進國會的時間很早，1993年就開始當國會助理，1996年就回故鄉，當初是竹市最年輕的議員，不僅政治系出身專業足夠，也從來沒有離開新竹市，27年磨一劍，他從年輕人抗爭、提出問題的熱情，慢慢培養其政治歷練，具有「解決問題的能力」，相信未來他與市長林智堅、總召柯建銘，可以讓新竹市成為台灣發展的重要指標。

而他看鄭宏輝多年來的政治軌跡，知道他是個正派、可信任的人，去年他確認自己要參選立委，就把議員參選的名額讓給年輕夥伴，給年輕人更多政治機會，這次選戰不僅要捍衛民主，更要提升國會品質，鄭宏輝是可靠的人，在大時代變動下，相信他會注意到台灣不同領域的人，確保他們都能得到政府的照顧跟關注。

鄭宏輝則表示，羅文嘉是他參與政治實務工作的導師、是他在台大的超級偶像，當年幫羅文嘉發傳單是他政治工作的起點，開啟他「民主的第1課」，很高興加入野百合，不僅開啟台灣民主化的成果，終結萬年國會、廢除刑法100條，人民開始有言論結社自由，也燃起了他的從政魂。

台灣民主化走了很長的辛苦路，但在前輩們的努力下，現在台灣的民主有相對好的成果，但近年來台灣不斷面對中國的挑戰、在武力上的打壓，這次2020選戰的重要主軸不只是抗中保台，更要保台護「民」，守護台灣民主制度，呼籲大家走進投票所，用選票一起守護台灣民主自由。

今天對談現場中，鄭宏輝還特別準備了民主香腸與羅文嘉一同品嘗，他回憶說，過去學運街頭常出現香腸攤，給抗爭者許多溫暖，他多年政治路走來，仍然十分懷念街頭香腸的滋味。

羅文嘉則說，民主香腸對街頭運動很重要，療癒了抗爭者，若沒有這些賣香腸的阿伯與基層參與者，台灣不會有今日的政治機會，民主香腸反映的是台灣民主道路的難能可貴。羅文嘉隨後也陪同鄭宏輝一起到中央市場掃街拜票，受到民眾、攤商的熱烈歡迎。

(中時 )