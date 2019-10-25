國民黨總統參選人韓國瑜提出未來要讓故宮所有文物在同時間展出，面對外界質疑此一主張的可行性，韓國瑜國政顧問團總召張善政昨召開記者會說明，韓國瑜打算藉由故宮4.0計畫實踐，用數位展覽補實體展覽空間不足，前故宮院長馮明珠也出席記者會為故宮4.0計畫背書。

記者會中馮明珠提出了六點：

首先，在張善政任國網中心主任、國科會主委、科技政委、行政院副院長、院長期間，全力支持故宮數位計畫，譲故宮一步一腳印，努力工作，完成故宮文物數位化約70-80％，奠定彈指之間盡覽70萬件文物的基礎。

其次，針對媒體批評韓國瑜的國策顧問多是馬團隊，延續馬政策，毫無新意，然而馬團隊做的好的政績當然應當繼續，故宮就是最好的例子：故宮從2011至2016年被英國Art Newspaper評選為全球最受歡迎的博物館第7名，2015年晉升第6名，僅次於羅浮宮、大英博物館、大都會博物館、梵蒂岡博物館、倫敦國家藝廊，這是值得國人驕傲的事，當然應當延續。從2010年開始，故宮策劃的展覽，每年進入全球最受歡迎的十大展覧之一，2015年更包辦1至8名，馬政府這樣的政績當然要延續，非但要延續，還要做得更好。

三、2011年馬團隊提出的「大故宮計劃」目的在建構故宮的願景，希望擴大台北院區的展覽面積及接待空間，比照羅浮宮接待1千萬參觀人次，為台北故宮晉升為全球最受歡迎的博物館而努力，這是馬政府時期故宮的願景。故宮的典藏、故宮的人才都不輸羅浮宮，我們缺的展覽空間。但民進黨對台灣建築營造界沒有信心，認為在外雙溪擴建會導致山崩地裂，真是荒謬。台灣建築界已蓋了101、深入地下3、4層的捷運系統、海底隧道，郤沒有能力在外雙溪故宮現址擴建，真是侮辱台灣建築營造界。

四、蔡政府提出的「新故宮計劃」，在工程上就是分段執行原有的擴建計劃，至於他們要如何去「中國化」則是蔡政府的最高機密。

五、2000-2008民進黨忙了8年，故宮南院非但沒有完成，連基地都沒有整建完成。是馬團隊的執行力「故宮南院」在2015年12月28日開幕，營運半年後於2016年8月3日參觀人數破百萬，超越羅浮宮的朗斯分館，營運延續迄今。

最後馮明珠指出，馬政府用人惟才，注重專業，她不是國民黨黨員，沒有任何背景，只有30多年服務故宮的經歷，竟被拔擢為副院長、院長。反觀今天，3年3位故宮院長均非博物館專業，又不信任故宮資深同仁，3年無法擢升一位常務副院長。讓她為故宮同仁叫屈。

(中時 )