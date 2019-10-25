2020大選倒數78天，民進黨政府會不會執行死刑救選情？行政院長蘇貞昌今天在立法院備詢表示，有些罪惡天地不容，比如殺死自己的爸爸、媽媽親人等，或是當著人家媽媽面前把孩子的頭割斷，還滾到水溝蓋，「我認為死刑定讞，就該執行。」

去年的8月底、九合一大選2個多月之前，民進黨政府首次執行死刑，家暴殺人犯李宏基槍決伏法，而我國監獄內目前仍有39位死刑定讞尚未執行。

民進黨立委陳賴素美詢問蘇貞昌對於執行死刑的態度？蘇貞昌明確表示，有些罪惡天地不容，比如燒死自己的爸爸、媽媽親人，死了6個人；或是當著人家媽媽面前把孩子的頭割斷，還滾到水溝，「我認為死刑定讞，就該執行。」

2016年2月7日除夕夜晚間，男子翁仁賢趁一家16口在龍潭三合院老家吃年夜飯時，朝團圓桌潑汽油點燃打火機縱火，活活燒死行動不便的8旬老父母、台籍看護、姪媳和姪子，5人焦黑程度連親人都認不得， 而當時受有90％燒傷的姪女，也在1天後傷重不治。

2016年3月29日，台北街頭發生隨機殺童斬首。毒蟲王景玉預藏屠夫剁骨用的大剁刀，在台北市內湖區環山路假裝幫騎滑步車的4歲劉小妹推車，當著劉母的面，對女童揮刀剁頸再來回猛切，女童身首已分離，頭顱滾到兩、三公尺距離的水溝蓋上。

蘇貞昌隨後補充說明，生命是人權之首，就算判決定讞，政府與法務部嚴謹以對所有程序，因為生命不可回復，過去也有判決錯誤的例子。

燒死親人的翁仁賢。（本報系資料照）

斬殺小燈泡凶嫌王景玉。（本報系資料照）

(中時 )