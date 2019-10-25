桃園區某國小傳出英文男老師體罰學生，不但扭耳、扒頭，甚至把掃把打斷，陳姓家長更控訴兒子挨拳後腦震盪，5月至今仍持續藥物治療，但校方包庇、掩蓋甚至帶頭霸凌，逼得孩子得轉學，教育局證實有11名學生遭受不當體罰，除予以申誡，也啟動不適任機制。

陳姓家長控訴，就讀5年級的兒子給胡姓英語老師教3年，過去就常聽聞兒子講胡師會對班上幾個孩子體罰、常打到受傷流血，沒想到5月30日自己兒子因上課講話被罰站，胡師竟毫無預警用拳頭槌兒子頭頂，兒子返家後直嚷頭疼，就醫腦部超音波發現左側聽覺神經反應異常，至今仍持續吃藥追蹤。

「辱罵可以忍，動手就不可原諒！」陳姓家長控訴，案發後校長連同主任、家長會長包庇，還示範拳頭打大腿稱「這叫打招呼」，甚至指使同學怪罪兒子「抓耙子」、害他們換老師，導致兒子身心靈受創，不敢上學，不得已轉學。她也透露兒子曾說胡師會抽菸、酗酒，一次胡師在校門口跟她道歉，就飄著菸味和酒味，不解為何校方要包庇這樣的教師，向議員黃婉如陳情。

校方表示，獲悉後立即啟動調查，並針對胡師教導的10個班級廣發問卷詢問，確認有11名學生被指稱或自稱遭拉扯等不當對待，除立即調離原班級申誡懲處，也啟動不適任機制，擔心學童會懼怕上課，已委由導師和輔導老師個別觀察輔導。

校方也澄清並未有打斷棍子等情事，學生也證述未看到陳姓家長的孩子挨揍，反倒是指涉其他學生，因此絕無洩漏給學生、帶頭霸凌的情況，但沒看到不代表沒有，針對學生腦震盪一事，會持續關切追蹤。

(中時 )