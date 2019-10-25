國外有隻可愛的胖貓咪，因為過重影響到健康，因此她被帶到美國華盛頓州貝靈漢市(Bellingham)的一間動物診所。讓這隻貓咪在水池跑步機上進行減重運動。但是過不了多久，這隻懶貓就整個坐在角落，手有一下沒一下的滑著，臉上還露出了超困擾的表情，讓不少網友看了會心一笑。
據《Metro》報導，這隻小肥貓名叫「煤渣(cinder block)」由於她實在是太胖了，所以獸醫替她制定了一系列的減肥計畫，並希望她能夠多走路，因此將她放到水下跑步機(underwater treadmill)上，然而不到一會兒這隻小懶貓就找了個角落坐下，用一隻腳划著充滿水的跑步機。她努力又帶著些許困擾的表情，擄獲了眾多網友的心。有網友搞笑的建議，在她的食物碗旁放上一面鏡子，並且附上一張瘦貓的照片，如此她就會吃得少一點。也有網友表示，這隻小貓就像人類的另一種生活。另一名網友悲傷的回覆「我們都是cinder block」，意外暴露自己的生活寫照。不過除了可愛的留言外，也有網友認為，這隻小胖貓或許是受到主人的虐待，因為她實在胖得太超過。
One paw workout! Obese cat called Cinderblock makes half-hearted attempt at an underwater treadmill in vet's hilarious video
(中時電子報)
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