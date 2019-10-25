桃園市政府26日將在青埔高鐵廣場前舉辦第二屆「2019桃園經典古董車道安嘉年華」，中壢警分局共襄盛舉，派出4名男女警穿上三個世代交通警察制服，配合此次道安嘉年華宣導交通法令，讓人眼光一亮。

中壢警分局此次於會場展現第一代至今年4月換裝的第三代新式戰術型警察制服，為本次第二屆復古車展裡的特殊亮點，並歡迎民眾一起合照。

回顧警察制服歷史分為3階段，第1階段是在55年至76年的卡其色警察便服。當時的警察攜帶勤務腰帶、戴膠盔，打綁腿。第2階段則是從76年延用至年四月，制服改採搭配淡紫白色襯衫、領帶、藏青色長褲、大盤帽、皮鞋。目前最新的第三代警察制服以藏青色為主，針對第一線勤務需求，著重舒適性、方便性及散熱性，重新設計的戰術型制服。

中壢警分局長劉印宮指出，警察值勤不分時段夙夜匪懈，警察制服迄今經歷三代，守護中壢治安、交通及為民服務的心持續不變。

另外中壢交通分隊本月也增加了51名警力，將在受過專業處理交通事故訓練後立即投入，大幅提升處理交通事故能力及速度，共同為中壢轄區交通疏導及執法一起努力。

(中時 )