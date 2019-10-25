林秀芳。（圖／中時資料照片）

女星林秀芳最近上節目分享上一段失敗婚姻，她前夫是到非洲做生意的台灣富商，有次老公突然說要將公司換成她的名字，還說：「我都是在幫妳賺的」，當時中小企業在海外如果有好提案，可以貸款80萬美金，但兩人最後感情生變，離婚收場，主持人謝震武忍不住笑說：「好，我們只要聽到這兒就知道，有一個傻女人為了老公去貸了80萬美金」。

林秀芳最近上《震震有詞》透露和前夫是2002年結婚，她也為愛遠嫁西非，過了一段貴婦般的生活，家裡有7個工人、游泳池、果園，還有養馬，前夫更買了一支槍登記在她名下，每天家中還會開下午茶或BBQ聚會。3年半後這樣的生活逐漸變調，因當地的夏天是雨季，容易出現傳染病，那年林秀芳回台灣住，11月跟前夫表示要回西非，沒想到對方卻拖拖拉拉，她才發現對方「養了兩個大陸女孩子在家裡」。

林秀芳還發現，前夫開始對他採取「4不1沒有」政策，「不要妳、不理妳、不養妳、不放妳、沒有性生活」，夫妻倆關係陷入冰點，林秀芳多次要求離婚，卻被前夫冷處理，某次她翻家中保險箱，還發現現金都被移走，只剩1英鎊，多年後她趁前夫回台時，要求「把區公所的事情辦一辦」，才總算離婚成功。

謝震武此時問那欠債80萬美金跟槍的事解決了嗎？林秀芳說：「我不知道，我都沒有想到」，她當時太開心就火速辦妥了離婚手續，她大概還了一年左右，後來前夫就跑到別的國家做生意，而林秀芳面臨信用破產，被四家銀行追債。林秀芳此時強調自己不傻，謝震武反問：「那妳說那80萬（美金）是誰在用？」林秀芳回：「他（前夫）啊」謝震武又問：「最後要付的貸款人名字是誰？」林秀芳：「當然是我，因為我是負責人」，謝震武最後虧林秀芳：「妳告訴我妳不傻？」她委屈回說老公當時生意做這麼大，真沒想過會有這天。

(中時電子報)