台中市府25日與名古屋市簽署「觀光友好城市交流協定」由雙方副市長令狐榮達（右）與廣澤一郎代表兩市簽署「觀光友好城市交流協定」。（盧金足攝）

台中拚國際觀光再進擊！台中市府25日與日本名古屋簽署「觀光友好城市交流協定」，將深化兩市包機直航、節慶參與、學生教育旅行交流，創造更多「哈日、哈台族」。（盧金足攝）

台中市府25日與名古屋市簽署「觀光友好城市交流協定」由雙方副市長令狐榮達與廣澤一郎代表兩市簽署「觀光友好城市交流協定」，是自去年2018台中世界花卉博覽會期間，雙方簽署「觀光友好城市備忘錄」，再度完成的交流里程碑。觀旅局長林筱淇表示，「觀光友好城市交流協定」，以觀光議題為出發點，深化台中市與名古屋市雙邊雙向交流合作，將透過包機及郵輪觀光，共同推展旅遊產業商機。

市府25日與日本名古屋簽署「觀光友好城市交流協定」，將深化兩市包機直航、節慶參與、學生教育旅行交流，創造更多「哈日、哈台族」。名古屋副市長廣澤一郎肯定台中是經濟產業大城，盼彼此成為最佳的觀光推手，副市長令狐榮達力邀對方明年到台中參加2020台灣燈會，拓展全面交流。

令狐榮達指出，名古屋大力支持並參與台中多項活動，包括今年4月圓滿落幕的台中花博、今日開幕的ATTA台中國際旅展、下週台中國際舞蹈嘉年華都特地派員參與；明年2020台灣燈會在台中，名古屋市觀光文化交流局長松雄俊憲、愛知縣及名古屋市議員將親自率團參加，展現雙方深厚友誼。

「大家好！」名古屋副市長廣澤一郎開場以國語問候，展現十足親和力，名古屋去年剛建立新的友好城市締結制度，這次與台中市簽署「觀光友好城市交流協定」，別具意義，相當值得紀念。台中與名古屋在觀光資源、文化、經濟層面，擁有非常多共同點，盼彼此成為最佳的觀光推手。

廣澤一郎說，名古屋擁有400年歷史文化，以製造業為中心，與台中同樣是經濟產業大城，簽署協定除推動觀光，也分享城市魅力，促進高中生等次時代的教育旅行交流，讓兩市人民往來更密切。

觀旅局長林筱淇指出，兩座城市都位於國土中心，人口規模相仿，擁有海空雙港、交通便利等共同點，2017年名古屋人均GDP超過5萬美金，日本第三高，是台中積極爭取的國際旅遊客源。

林筱淇說，此次簽署協定共有三大面向，包括透過主題化觀光活動，促進民間互訪；推動年輕學子教育旅行交流；積極宣傳雙方觀光資源，並舉辦媒體踩線旅遊，藉由資源共享，盼達到1＋1大於2的效果。

簽署儀式於市府「台中廳」舉行，具有象徵意義，意味以位處「台灣之心」的台中對世界發聲，與各國城市締結友好關係，強化與國際鏈結。

簽署儀式於市府「台中廳」舉行，具有象徵意義，意味以位處「台灣之心」的台中對世界發聲，與各國城市締結友好關係，強化與國際鏈結。（盧金足攝）

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