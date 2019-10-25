天氣漸漸轉涼，家長最怕寶貝感冒，冬季衣著挑選就顯得格外重要，再說父母都想要給寶貝最好的，因此材質及造型就成為考量要點。不過，市售的保暖外套、上衣普遍都較厚重，嚴重影響孩童的行動力。但知名日系品牌UNIQLO童裝FLEECE刷毛系列，材質輕盈保暖、超萌造型、可機洗等3大特點，成為今年冬季必買單品！

推翻厚重冬衣！造型超萌、輕柔又保暖 丟機洗成神隊友

誰說冬季保暖衣物一定要很厚重？UNIQLO就打破了既有觀念，FLEECE刷毛系列讓上衣、外套都變輕了！原來冬天也能充滿活力不再死氣沉沉。此系列共有長刷毛、毛絨刷毛、短刷毛等3種刷毛，其中，長刷毛為今年新商品，蓬鬆的刷毛輕盈又柔軟，將溫暖緊緊鎖住達到良好保暖效果，2種款式、豐富色彩，搭配造型變得好容易。

穿著毛絨刷毛雙面外套有型又帥氣/ UNIQLO提供

絨刷毛款為雙面外套，可以依照當天的心情、穿搭決定，一面可以將刷毛露出來，另一面則是將刷毛穿在裡面，輕盈感及保暖度依然不減，袖口還有鬆緊帶設計，無論是洗手或是想要將手腕露出呈現俐落感，都能輕鬆將袖口捲起，讓寶貝瞬間成為街頭潮弟、酷妹！而且穿髒了無須花大錢送洗或是戰戰兢兢怕洗壞，只要丟進洗衣機就能輕鬆解決。

別再苦惱！穿上1秒變身時尚親子、潮寶貝

無論是走在街上還是滑手機，看到小朋友的超萌穿搭或是吸睛的親子裝都羨慕不已嗎？其實只要穿上FLEECE刷毛系列，冬天不著涼又好有型。除了童裝以外，也有推出大人的FLEECE刷毛衣著，針對不同場合、從事活動設計多款刷毛上衣，眾多造型與顏色，與寶貝輕鬆穿搭親子裝！

媽媽與寶貝穿著FLEECE長刷毛外套/UNIQLO提供

冷颼颼的冬季，選擇亮色系外套吸引路人的眼球吧！爸爸與寶貝的上衣和下半身可穿著暗色系衣著，這時再套上白色長刷毛外套，一秒點亮全身光芒，記得將領子立起來打造街頭隨性感。那麼媽媽與寶貝該怎麼穿呢？俏皮地與寶貝玩個顏色對稱吧！媽媽可選擇黑色長刷毛外套，下半身搭配淺色衣著，而寶貝穿上白色的長刷毛外套，下半身搭黑色褲子，走在一起頗富協調性卻不失搭配小心機，好看極了！

FLEECE長刷毛外套搭配素面衣物就很有型/UNIQLO提供

千萬不要臣服於冬季，埋沒了寶貝的活力！幫小朋友穿搭在顏色與款式的挑選上，建議選擇具活潑又可愛的，冬季保暖衣物FLEECE刷毛系列真的是個好選擇，簡單的上衣搭配永不退流行的牛仔褲，這時再穿一件保暖不厚重的長刷毛外套，超萌又有型；或是想在身上呈現一些圖騰，不妨選擇印刷短刷毛外套，精巧點綴了整體造型卻又不俗氣。可兩面穿的毛絨刷毛外套，下半身隨意搭配任何褲型都很適合，讓寶貝變身韓國帥氣歐爸，吸睛度超高。

天冷穿搭有FLEECE 徹底解決大人小孩煩惱

印刷短刷毛外套精巧點綴了整體造型卻又不俗氣/UNIQLO提供

FLEECE刷毛系列解決了冬季衣物是否保暖、穿搭、清洗等問題，也縮短了出門前翻箱倒櫃的時間，原來穿得有型可以這麼簡單，此系列成為大人小孩的衣櫃必買單品之一，穿上它「衣Q」瞬間UP UP！

(中時電子報)