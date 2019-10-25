民進黨新竹縣第2選區立委參選人鄭朝方的選舉看板走時尚路線，有網友認為很雜誌封面。（鄭朝方提供／陳育賢新竹傳真）

民進黨新竹縣第2選區立委參選人鄭朝方與蔡英文總統2020競選連任定裝照25日曝光，酒紅色西裝成為亮點之1，鄭朝方與小英總統心電感應，同時相中同色系酒紅、咖啡西裝，宛如美酒配咖啡，與其剛亮相的選舉看板一樣，都走時尚路線，網友也直呼根本雜誌封面啊。

鄭朝方表示，有一種默契叫做衣服你有，我也有，很榮幸能與蔡英文總統有著相同眼光，在拍攝定裝照中，選擇不同於以往基本黑灰色調的西裝，這跟鄭朝方在政治工作中秉持政治新美學理念不謀而合，希望在選舉過程中，帶給選民更多元的面向。

他說，小英總統是自己在政治路上的導師，曾任中央黨部發言人及客家事務部主任的他，感謝小英給予機會能夠發揮長才，也為地方打拚耕耘，這次蔡英文準備邁向連任之路，鄭朝方也呼籲大家團結一致共同守護台灣，不僅總統要贏，新竹也要贏，國會拚過半。

另，此次幾波競選看板中，在地方上也引起鄉親熱議，以「堅定，新方向」為競選標語，這次設計跳脫既定傳統，落實政治新美學，鄉親、網友紛紛表示「根本GQ時尚雜誌！」、「史上最強競選看板」。

鄭朝方說，他自己有深厚的文化藝術底蘊，在政治工作上，有責任要將生活美學呈現及培養大眾美感意識，希望透過政治活動帶給選民不同於以往的新氣象，在未來競選期間，也會持續重視每個環節的細緻度，打1場高質感的選戰。

(中時 )