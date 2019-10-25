創作女聲吳汶芳近日接下東陽文教基金會的交通大使代言，將前進各大校園推廣交通安全，今年一共接下4個代言，包括吉他品牌、台南觀光、公益捐血到交通大使，清新形象十分受歡迎。除了宣導正確觀念，吳汶芳更自爆過去曾違規，慘痛經驗讓她直呼「心痛」。

吳汶芳說，自己平常多利用捷運、公車通勤，偶爾才會騎車，有次和朋友騎車環島，為了趕路騎了許久的路程，導致精神不濟，剛好在多分岔路口時，自己猛盯著正前方交通號誌燈，沒注意到正確的號誌燈在左前方，綠燈一亮就衝出去，還納悶「怎麼只我有騎出去」，結果下個路口就看見警察在等她，當下也虛心接受警察開單，但2000元罰單令她「小心痛，但我真的有錯，以後要有精神時才騎車」。

吳汶芳擔任交通大使，近日赴各大院校宣導交通安全。（福茂提供）

擔任交通大使吳汶芳化身「吳老師」，昨從台南一中起跑，深入各大院校推廣，而同學反應熱烈讓她很開心，她也把握機會呼籲同學注意交通安全，更分享「曾目睹下班時間的十字路口，因有車搶快，下一秒發生嚴重車禍」畫面怵目驚心許久才平復。同時她也強調「喝酒不開車」，還認真第說：「我每次喝酒都是走路回家」，同事忍不住虧她：「喝酒走路就不要跌倒，連累到路人」，自認酒量不錯的她強調「我都很清醒」。

吳汶芳近日忙創作和演出，也將在11月2日「藍色公路Life Style」演出和導覽，日前門票在1小時內完售，她感謝粉絲大力支持，為了擔任稱職導覽員，吳汶芳特別去上生態課程，了解生態環境，她也透露當天演唱曲目會讓大家有驚喜，「有很久沒唱的歌要出現囉」。

(中時 )