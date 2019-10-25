芭樂外銷美國準備就緒！防檢局今（25）日表示，美國17日公布當地檢疫規定，同意台灣芭樂輸入美國後，雙方於第26屆台美農產品檢驗檢疫技術工作小組諮商會議中，確認我國芭樂供果園生產管理、集貨包裝條件、病蟲害檢查及輸出裝櫃檢疫處理等細節，並於美東時間本月24日共同簽署台灣產芭樂鮮果實輸美工作計畫。

防檢局植物檢疫組副組長翁壹姿表示，番石榴供果園須經農委會農糧署登錄認可列冊，目前已著手進行供果園確認列冊，可接受包裝場登錄申請，後續將積極輔導輸出業者依工作計畫內容辦理輸出作業。

在供果園部分，開花後3週即應雙層套袋，另田間管理均應符合美方規定，果園落果須立即清除，果園自採收前30日起應由防檢局定期檢查，並確實保留全程溯源紀錄，農藥施用則應符合美國農藥殘留容許量。另外，在包裝場部分，須向防檢局申請並經審查認可，採自輸美供果園的番石榴須在登記認可的密閉包裝場進行除袋、清潔及包裝，包裝箱上須貼有可回溯至原供果園的溯源標示。

防檢局指出，完成包裝的番石榴在輸出前，業者須向防檢局申請檢疫，經取樣檢查確認沒有問題，才能裝入美國農業部認可的冷藏貨櫃，由檢疫人員監督溫度探針插針、封櫃後簽發輸出植物檢疫證明書，運輸途中完成1℃以下持續17天的冷藏。此外，如供果園可依工作計畫附件規定執行生產期間果實蠅防治控管，有效維持果實蠅低發生密度者，可選擇搭配0℃以下持續12天或1℃以下持續15天的處理方式。

防檢局表示，為期番石榴順利輸往美國，將偕同相關單位、農民及業者儘速完成相關準備作業，共同開拓台灣精品級番石榴的外銷新市場。

(中時 )