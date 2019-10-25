觀光局秋冬旅遊補助自9月份展開，自由行部份每人可折抵1千元房價，帶動民眾住房意願。原補助辦法為民眾需向有配合補助之飯店訂房，才可享有優惠，目前已開放透過觀光局核定的線上旅行社訂房，一樣可申請補助。其中，易遊網作為全台訂房量最大的台灣旅行社，取得最多補助配額量5,000間夜，即日起至易遊網訂房就可申請。

須注意的是，欲申請補助的民眾，必須是從未使用過的，換句話說，已和飯店訂房且取得補助金，就無法重覆申請。而入住規定皆比照觀光局自由行補助辦法，補助款的退返流程會於旅客入住日後，將補助款刷退給符合資格的旅客。另外也提醒民眾，補助領取是採入住先後依序發送，配額用完為止。

易遊網秋冬旅遊補助申請流程

尚未使用自由行補助的民眾，於易遊網訂房，不僅同樣可享有最高領2千的補助優惠外(基本補助每房1千、離島每房加碼1千)，易遊網更祭出眾多優惠房價，甚至比飯店賣價還便宜，還有獨家升等或贈禮，讓民眾享補助更有感！舉例來說，「台南桂田酒店」豪華客房每晚3,920元起，易遊網獨家價2,897元起，等於還沒用補助就先省1千；「知本金聯世紀酒店」山水精緻雙人房每晚4,500元起，於易遊網訂房每晚只要4,091元起；「晶泉丰旅」雅緻客房每晚5,148元起，平日入住易遊網不僅每晚房價便宜近5百元，再加碼升等泉思套房！

「台南桂田酒店」、「知本金聯世紀酒店」、「晶泉丰旅」等眾多飯店，易遊網祭出比飯店還便宜的促銷價

「台南桂田酒店」、「知本金聯世紀酒店」、「晶泉丰旅」等眾多飯店，易遊網祭出比飯店還便宜的促銷價

此外，凡於易遊網消費，可累積eMoney點數折抵現金外，習慣用Line Pay付款的民眾，也可以選擇此付款方式累積Line Point，在這波補助省上加省外，還能小賺點數回饋，相當適合精打細算的民眾。如有刷卡分期的需求，易遊網訂房最高提供6期分期0利率。搭配易遊網APP下單，不限金額還有機會抽沖繩雙人自由行，活動期間至12月31日止。由於補助配額有限，敬請民眾把握機會，更多易遊網補助申請辦法以及飯店優惠，歡迎至易遊網官網查詢。

(中時電子報)