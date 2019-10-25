中央政府給地方的統籌分配款如何分配，一直是各縣市爭論的重點，苗栗縣的國民黨籍立委陳超明今日在立法院質詢時，就為苗栗抱屈，指出13年來苗栗縣幫中央創造的稅收金額遠高於嘉義縣和屏東縣，但從中央拿到的補助卻比嘉義縣、屏東少，才會導致苗栗縣財政困難，希望未來能改變補助款的分配。

陳超明指出，從2006年到2018年13年之間，同樣屬於財政五級縣市的苗栗縣、嘉義縣、屏東縣幫中央創稅金額分別為2760億、607億、1729億元，苗栗縣最多，但從中央拿到的補助金額分別為1308億、1553億、2336億元，苗栗反而最少。補助減掉創稅後，嘉義縣和屏東縣分別為多拿到946億和607億元，苗栗拿到的卻比貢獻的少1452億元。

因此陳超明認為，苗栗縣是有成績的孩子，但卻反而沒有糖吃。此外陳超明再舉例，2020年中央對地方一般性及專案性補助，屏東縣拿到最多，149.7億元，嘉義縣第六，101.4億元，苗栗縣只排到第十位，79.1億元，苗栗縣拿的補助款少，同樣財政五級縣市，苗栗拿到的補助款項少，也是導致苗栗縣財政困難的原因，希望中央能改善統籌分配款的分配方式。

(中時 )