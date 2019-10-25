新北市海山分局員警遭檢舉自2017年起，涉嫌偽造「線上立破」案績效、浮報嘉獎，新北地檢署昨指揮市調處兵分11路至派出所、辦公室等地展開搜索，約談8名員警到案，經漏夜複訊，今晨認定其中一名陳姓員警涉犯貪汙罪嫌重大，向法院聲押禁見，法院下午2時許裁定獲准。

陳姓員警涉犯貪汙罪嫌重大，向法院聲押禁見，法院稍早裁定獲准。（許哲瑗攝）

陳員稍早面對記者追問「有沒有想要向外界說明？」、「是否有其他人也有偽造線上立破專案的狀況？」他全程不願回應，在法警押解下走出法庭大樓。

另7名員警經檢方複訊後，今晨分別諭令10萬至20萬不等交保。

(中時 )