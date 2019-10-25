涉嫌浮報功獎 新北警遭收押禁見 15:312019/10/25 中時 許哲瑗 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 陳員稍早面對記者追問「有沒有想要向外界說明？」、「是否有其他人也有偽造線上立破專案的狀況？」他全程不願回應，在法警押解下走出法庭大樓。（許哲瑗攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 新北市海山分局員警遭檢舉自2017年起，涉嫌偽造「線上立破」案績效、浮報嘉獎，新北地檢署昨指揮市調處兵分11路至派出所、辦公室等地展開搜索，約談8名員警到案，經漏夜複訊，今晨認定其中一名陳姓員警涉犯貪汙罪嫌重大，向法院聲押禁見，法院下午2時許裁定獲准。 陳姓員警涉犯貪汙罪嫌重大，向法院聲押禁見，法院稍早裁定獲准。（許哲瑗攝） 陳員稍早面對記者追問「有沒有想要向外界說明？」、「是否有其他人也有偽造線上立破專案的狀況？」他全程不願回應，在法警押解下走出法庭大樓。 另7名員警經檢方複訊後，今晨分別諭令10萬至20萬不等交保。 (中時 ) #員警 #新北 #偽造 #法院 #涉嫌 也許您會感興趣 推薦閱讀 新北教育再升級 免休學省百萬 5個月獲文憑 14:162019/10/24 生活 新北資源少 財政部：已較過去增加898億元 15:152019/10/24 財經 全運會桃園閉幕 2021新北見 17:442019/10/24 體育 少年新北地檢開8槍示威 少年法庭裁定收容 18:312019/10/24 社會 新北8名警員涉嫌浮報功獎 檢調偵辦中 19:192019/10/24 社會 北台灣Q3房價 新北一枝獨秀 04:092019/10/25 財經要聞 新北檢、土城警合作 防制賄選暴力無所遁形 12:372019/10/25 生活 新北捷運環狀線初勘 結果下午7點出爐 14:102019/10/25 生活 新北TNVR補助爆詐領？ 新北議員：3成補助案有問題 14:582019/10/25 生活 捷運新北環狀線 進行第一階段初勘作業 15:092019/10/25 生活 社會熱門新聞 網酸「胸比臉大」 正妹騎士現身嗆爆 - 社會 窮漁民海灘撿到「石頭」一查…真發大財了！ - 社會 渣男被甩竟公布女友房事：性慾強、可內射 - 社會 求歡遭拒！13歲男殺11歲女棄屍 - 社會 內輪差又釀禍！女大學剛畢業 面試途中遭輾斃 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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