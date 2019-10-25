彰化縣和美鎮42歲李姓男子，今年2月在工廠內駕駛堆高機搬運棧板時，疑似沒注意到女兒從辦公室找出來要找他，倒車時外撞倒輾斃幼女，近日彰化地方院依過失致死罪判處4個月有期徒刑，緩刑2年。

李男在家族經營的五金工廠內工作多年，妻子則在外上班，今年2月25日上午9點，他抱著2歲幼女到公司，先把女兒放在妹妹工作的包裝組辦公室內，卻為交代任何人，只跟女兒說了句「去找姑姑」，就轉身出去工作；女兒疑似想要找爸爸，沒多久就跑出辦公室，在諾大的廠區內走動。

當時李男已經爬上沒有後照鏡的電動堆高機，載運棧板裝載紙箱、正欲倒車進入廠區，他完全沒發現女兒已經靠近堆高機左後方，倒車時就這樣將稚女撞倒、輾壓在輪下，導致女童遭電動堆高機左後方鋼板撞擊擠壓捲入，當場受有胸腹部鈍傷併血胸及腹內出血，經緊急送醫，仍因出血性休克而於到院前死亡。

彰檢承辦檢察官偵辦時認為，李男在廠房兼住家之家庭工廠養育幼女，對未滿2歲之稚女矇懂無知，全身好動，猶應注意勿使其離開大人之視線範圍內，時時加以防範遠離危險之作業區域，並應於育兒區與作業區域架設欄杆等防護設備，以防止意外發生。事發當時竟疏未注意及此，任令被害女童離開其與其妹之視線範圍，逕行走出辦公室靠近廠區機械作業範圍，致發生無可挽回之意外事故。被告顯有過失無誤，犯行明確，因此依過失致死罪向彰化地院聲請簡易判決處刑。

但檢察官也為李男向法官求情，指被告在家族公司工作，妻子則外出工作，他必須在廠區內邊工作、邊照顧幼女，此次遭逢喪失摯女之巨痛，懊悔不己，經此教訓後，當知警惕而無再犯之虞，因此請求暫不執行其刑，予以宣告緩刑，以啟自新。

(中時 )