路透：陸製造特斯拉Model 3正式開賣 15:372019/10/25 工商 楊日興 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 美國明星電動車廠特斯拉25日正式販售中國製造的平價車款Model 3，最低價格為人民幣（下同）355,800元起，是特斯拉在中國販售的最低價車型。 路透報導，特斯拉官網上已顯示開始販售中國製Model 3的消息，該車款也搭載自駕功能，特斯拉也在網路上停售價格較低、未搭載自駕功能的Model 3車型，原先該車型的售價為328,000元。 (工商 ) #特斯拉 #中國 #車型 #車款 #最低價 也許您會感興趣 推薦閱讀 特斯拉：下一代互聯網發展離不開AI 11:222019/10/21 財經 觀念平台－論中國GDP增長率 近年來的下降 04:102019/10/23 產業特刊 特斯拉衝銷量 概念股樂 04:102019/10/23 證券．權證 特斯拉Q3意外轉盈 概念股和大、聯嘉股漲 14:182019/10/24 財經 《其他電子》隨特斯拉起舞，貿聯-KY走高 14:322019/10/24 財經 特斯拉意外獲利 股價飆升21％ 15:142019/10/24 財經 特斯拉Q3財報逆轉勝 12檔概念股催油門 18:122019/10/24 財經 TESLA意外獲利 股價暴漲 04:092019/10/25 財經要聞 特斯拉概念股 齊漲 04:092019/10/25 財經要聞 美副總統彭斯中國大陸政策全文 10:292019/10/25 國際 國際熱門新聞 根本大型棺材！貨櫃車39命 外媒驚爆：零下25度活活凍死 - 國際 啥？英使才說未證實...環時稱「陸人慘死 英要負責」 - 國際 陳同佳案 傳台港正技術性磋商 細節曝光了 - 國際 王室大震盪！泰王狠開鍘6宮廷官員 - 國際 慘！偷渡陸客關貨櫃棺 冷凍8,050公里 - 國際 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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