美國明星電動車廠特斯拉25日正式販售中國製造的平價車款Model 3，最低價格為人民幣（下同）355,800元起，是特斯拉在中國販售的最低價車型。

路透報導，特斯拉官網上已顯示開始販售中國製Model 3的消息，該車款也搭載自駕功能，特斯拉也在網路上停售價格較低、未搭載自駕功能的Model 3車型，原先該車型的售價為328,000元。

(工商 )