陸電信商：5G套餐11月正式登場 15:412019/10/25 工商 楊日興 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 大陸電信商確定在11月1日正式推出5G套餐，在大陸加速5G相關牌照發放、手機商紛紛推出5G手機後，電信商推出相關資費套餐將讓大陸民眾正式進入5G時代。 每日經濟新聞引述消息來源報導，大陸電信商將在11月1日正式啟動5G套餐，如北京移動高管便在25日的北京移動產業聯盟大會上透露該消息。而31日在工信部舉辦的北京國際通信展上，將進行5G商用發布儀式。 (工商 ) #5g #大陸 #套餐 #北京 #電信商 也許您會感興趣 推薦閱讀 《通信網路》台5G規模經濟無優勢，中華電林國豐：需謹慎訂價 16:312019/10/21 財經 5G形成四大趨勢 ETF龍頭元大投信首推5G主題ETF 16:412019/10/21 財經 Verizon Media攜手中華電 發展5G內容應用 17:512019/10/21 財經 遠傳電信聯手全家 超商內實測5G 14:392019/10/22 財經 打造飆網體驗 遠傳5G進駐全家科技概念2號店 14:582019/10/22 科技 遠傳5G進駐全家「科技概念2號店」 立下台灣零售業創舉 16:592019/10/22 財經 專家傳真－台系白牌伺服器 應及早搶攻5G商機 04:102019/10/23 產業特刊 編‧輯‧室‧報‧告－5G應用台灣準備好了嗎？ 04:102019/10/24 產業特刊 5G戰國時代 元大推未來通訊ETF 04:102019/10/24 證券．權證 加強競爭力 傳2020年Sony旗艦手機通通支援5G 14:572019/10/25 科技 兩岸熱門新聞 陸網友稱喝奶茶睡不著 官方驗出含大量咖啡因 - 兩岸 - 旺報 扁批徐講鬼話 可信度近乎零 - 日報 2050展望大陸將對世界產生的貢獻 - 兩岸 陸大型客機C919第五架試飛機完成首飛 - 兩岸 - 旺報 台灣光復節 為何不放假？ - 日報 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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