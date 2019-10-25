大陸電信商確定在11月1日正式推出5G套餐，在大陸加速5G相關牌照發放、手機商紛紛推出5G手機後，電信商推出相關資費套餐將讓大陸民眾正式進入5G時代。

每日經濟新聞引述消息來源報導，大陸電信商將在11月1日正式啟動5G套餐，如北京移動高管便在25日的北京移動產業聯盟大會上透露該消息。而31日在工信部舉辦的北京國際通信展上，將進行5G商用發布儀式。

(工商 )