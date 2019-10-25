宜蘭縣前代理縣長陳金德2018年10月親率環保局人員稽查股票上市的東鹼公司，並發現有鹽酸氣洩漏等違規情事，依環保法令開罰400餘萬元，並勒令東鹼蘇澳廠區停工，不料裁罰重大訊息公告前，，傳出有內部人放空及避損，涉內線交易，台北地檢署25日指揮調查局台北市調處兵分6路搜索東鹼公司及涉嫌人住處，並將總經理傅春生等5名涉嫌人約談到案，晚間將移送北檢複訊。

成立於1957年的東鹼公司，是台灣老牌傳產上市公司，主要以鉀肥、鹽酸、液體氯化鈣等化工產品為主，東鹼在宜蘭超過60年。2018年10月蘇澳傳出馬賽地區酸臭味污染，代理縣長陳金德10月5日親率環保局20多名稽查員到東鹼深度稽核，發現東鹼氯化鈣製程有鹽酸氣洩漏、甲醛製程未密閉操作，致鉀肥粉塵瀰漫，不但開罰，並且勒令蘇澳廠區停工。

宜蘭縣政府在10月9日發布裁罰新聞稿，東鹼公司在同日發布重大訊息，不過，檢調接獲檢舉，東鹼發布重訊之前，總經理傅春生名下雖沒有交易該公司股票，但他的弟弟卻有賣股行為，不排除傅春生將內線透露給弟弟，或傅春生涉嫌利用弟弟的證券帳戶為人頭，進行避損及放空等不法行為。

檢調經過蒐證，認為傅春生等人涉嫌內線交易，進行搜索約談，並將於晚間移送北檢複訊。

(中時 )