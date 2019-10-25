「最美空姐」林佩瑤，日前宣布與主廚男友年底將結婚，還開心的把婚紗照跟網友分享，前天更揪姊妹淘拍攝閨密婚紗，沒想到卻被眼尖網友發現有「凸肚」，推測可能懷有身孕，這讓她嚇得趕緊澄清「真的沒有懷孕」。

林佩瑤日前穿上白色蕾絲洋裝，與一票好姊妹拍攝閨密婚紗照，只見「華航林依晨」也在其中，不過照片出爐卻被發現小腹明顯隆起，也讓懷孕消息甚囂塵上，對此她在IG發出限時動態，表示只是吃飽後忘記縮小腹，導致肚子凸出來，才會讓人有懷孕的錯覺，還強調肚子裡只有「便當寶寶和屎寶寶，以及體脂肪寶寶」，澄清「真的沒懷孕」，還曬出與其中一個閨密的合照，直呼：「真正的孕婦底家啦」。

林佩瑤在IG限時動態澄清並未懷孕。（圖／林佩瑤IG）

林佩瑤曬與閨密合照，表示她才是真正的孕婦。（圖／林佩瑤IG）

日前無預警曝光喜訊，讓網友敲碗「怎麼沒曝光被求婚畫面」?對此她解釋求婚那天很醜很狼狽，所以才沒讓畫面曝光，還呼籲所有男性「求婚當天請暗示+明示請女友好好打扮好嗎」。

(中時電子報)