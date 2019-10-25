交通部觀光局今（25）日表示，為擴大國民旅遊，整合全臺16家溫泉協會推出「擴大國旅秋冬遊溫泉優惠活動」，只要自由行旅客入住「參加擴大國旅秋冬遊補助方案二」住宿優惠活動，且申請折抵1,000元者，只要憑住宿憑證（發票或收據等），即可在2020年1月23日前，到指定溫泉店家享受大眾池免費泡湯；或最高折抵200元優惠使用溫泉湯屋1次。

觀光局說，溫泉、美食與深度旅遊，一直是臺灣觀光國內外行銷宣傳的重大亮點之一，除了擁有多種類的優質溫泉之外，各溫泉區在地最新鮮的農林漁特產及美食，像是溫泉蔬菜、柿子及柑橘等蔬果，山區的鱒魚、鱘龍魚料理，或是在地研發的梅子餐、竹筍餐及各種原住民風味美食亦讓遊客讚不絕口。

觀光局對此特別規劃推出秋冬遊溫泉優惠活動，加碼獻上最能舒展身心靈的好禮，提供參與方案二住宿優惠的民眾再享浪漫舒暢的泡湯體驗。

交通部觀光局表示，為活絡國民旅遊市場，今年秋冬又推出「擴大秋冬國民旅遊獎勵計畫」持續鼓勵國人於秋冬時節安排前往全國各地具有在地特色之景點旅遊、體驗在地文化與美食，為國民旅遊市場挹注新的活力，為地方帶來無限商機。希望民眾把握難得的機會體驗臺灣各地的好湯、好景及業者的好熱情。

(工商 )