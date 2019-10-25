因為爺爺(張俊亭)總是喜歡講年輕時候的故事，所以他們想用鏡頭，來幫爺爺奶奶們紀錄那時在眷村的故事。從他當年的軍職工作，到後來組成家庭； 從他看著兒女長大，到現在含飴弄孫，無一不是圍繞著眷村的記憶。

眷村之於他就是一個無形的存在，它是一種安定的力量，是一種美好的溫暖 ，總能充斥著爺爺最為人津津樂道的回憶。本影片拍攝的地點是在台北市士林區的精忠新村和忠孝新村，影片中的爺爺曾是兩蔣時代隨扈，為保護國家元首出生入死，卻在溫暖的眷村中留下滿滿是愛的回憶。

故事一～蔣公過世眷村內的天塌了！

1975年4月5日那天，對從小在眷村長大孩子來說，以為所有人都是住眷村長大的，後來才知道，原來當初這段記憶是如此特別，也是歷史的一刻。

那天下很大雨還打雷，眷村的爸爸們一如往常都是上班狀況，只記得電視上說蔣公過世了，那時村內的氣氛非常凝重奇怪，看到有的爸爸們回家也是素衣且衣上別了孝，大家知道這對村內來說是非常沈重嚴肅的事。

但小孩還是小孩，也不特別在意，隔一天村內長輩們就急著準備去官邸蔣公靈堂鞠躬，規定十歲以上的孩子和爸媽去，其他孩子留在家中，九歲多大孩子自然就要擔起在家顧弟妹和其他鄰居小小孩的責任。孩子們看到電視很多人排隊去蔣公靈堂前鞠躬，很多人哭的很傷心，不久後大人回來了，大家還是有些低落的感覺，後來才知道，爸爸的工作任務也因為這樣改變有了變化。

故事二～那段首村日子每年都淹大水

從小生在眷村長大，後來多因眷村改建搬家租房子住。精忠新村從小記憶是眷村每年都一定會淹水，尤其是颱風一來就一定淹，有年還有二三次，每次看新聞颱風要來，家裡就開始忙碌，把一樓所有傢俱全部往二樓搬，颱風雨大水就慢慢淹進家中，一樓就全部泡在水中，人和傢俱都一起塞在二樓。

颱風過了雨停了，但家中的水還沒完全退，等到有大抽水馬達起動，水就退了，但水一淹的同時，接著來的是停水和停電，沒有水電的日子很辛苦，那時有送水車會來送水，但要把一桶埇的水提回家，沒有電就點蠟燭，小孩子也都能苦中作樂，學校會放假。

這樣日子每年都來幾回，一直到國中時家門前蓋了大馬路，就是現在的忠誠路，蓋完後舊眷村被截成三段，頭尾兩段是舊眷村住戶，中間就成了忠誠，有人說大馬路開了就不會淹水，但住戶還是怕怕的，那年颱風水又來，大家還是搬了傢俱到二樓，沒想到水到小腿就逐漸退了，原來大馬路下的下水道工程，把整個地區的淹水全部改善。政府能做的事真的很重要。

眷村故事是一甲子光陰的縮影，承載了許多人的成長記憶與生命經驗，眷村有它獨特的文化，因為它匯集了中國大陸各個不同省份的人、語言、風俗、習慣、穿著和飲食。更因台灣族群的包容性，許多不同文化間的交流更從此開始，也是專屬於台灣的多樣性風貌。

為了保留眷村故事，婦聯會推出「2019第一屆微電影徵選活動」，以「想我眷村的親人」為主題，藉由影片拍攝以及故事串聯，詮釋眷村風貌，抒發親長鄰居因思鄉而保存下來的習俗物事，並回顧戰亂造成的乖離失落以及歡喜重生。在參賽者運鏡構思之下，重現眷村情懷，活化眷村記憶。

陳昊-社會組-眷眷之心

(中時電子報)