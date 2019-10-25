今天適逢台灣光復節，也是中華民國政府遷台70周年。有雜誌就針對台灣的上市櫃企業負責人做調查，以「歷屆中華民國總統中，哪一位對台灣經濟整體發展最有貢獻」。其中近79%企業主最懷念蔣經國，在對台經濟負面發展方面，陳水扁的負評居冠，高達34.2%。台北市議員羅智強則認為，「在光復節的這天，這份民調顯示，公道仍在人心」。

據《遠見雜誌》今(25日)所公布最新民調，結果顯示，在以「歷屆中華民國總統中，哪一位對台灣整體發展最具貢獻」。其中近78.9%企業主最懷念蔣經國，其次是李登輝10%、蔣中正2.1%、馬英九1.6%、蔡英文1.1%、嚴家淦0.5%、陳水扁0.5%，未表態者5.3%。

調查結果也顯示，若以「歷屆中華民國總統中，哪一位對台灣整體發展最具負面影響？」其中高達34.2％的企業主「投給了」陳水扁，第二名是李登輝的17.9％、蔡英文10％、蔣中正9.5%、馬英九6.3%、蔣經國2.1%，未回答者20%。

值得注意的是，若以2000年後哪些政治事件對台灣影響力最深遠，在複選回答下，2000年政黨輪替，民進黨陳水扁當總統則拿下第一，獲得65.8的認同度。2014年的太陽花學運則以44.7%認同度，獲得第二，2004年的「319槍擊案」則拿下第三。

該份調查是由「遠見研究調查」在2019年9月9日至10月5日進行，調查對象為上市櫃企業負責人/發言人。調查方式是經由電話邀約取得受訪企業同意後，再行發送網路問卷連結，邀請企業負責人/發言人上網填答，總計回收190份樣本。

看完這份民調後，前總統府副秘書長、台北市議員羅智強在臉書表示，「今天是台灣光復節。在蔡英文主政的今天，當然不會有喜洋洋的張燈，也不會有大家唱的勝歌。但我們不能忘，七十四年前的今天，台灣脫離殖民地的地位，回到中華民國的懷抱。最還可告慰的是，在台灣光復節的時節，看到了《遠見》的民調。八成企業主認為歷任總統中，蔣經國的貢獻最大。可見公道，仍在人心」。

(中時電子報)