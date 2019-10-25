港女命案兇嫌陳同佳23日因洗錢案刑滿出獄，但向他建議出獄後向台灣投案的聖公會教省祕書長管浩鳴表示，陳同佳最快也要等台灣總統大選結束後才會來台投案；而據港媒報導，台港已就此案進行「技術性」磋商，主要商討陳同佳赴台細節，包括台灣警方如何陪同或帶回陳同佳，香港警方是否派員隨行等，但尚無定案。

管浩鳴24日對港媒《南華早報》表示，他們考慮將陳同佳來台投案的時間延後3個月。他聲稱，台灣政府9月下旬就知道陳同佳願意自首，也開始準備相關事宜，但最後卻毫無安排。在現今局面高度政治化的情況下，也只能暫避風頭。

明報25日則引述港府消息人士說，港府與台方仍透過現有機制頻密溝通，討論陳同佳赴台細節。該消息人士表示，其中一方案是台灣派人到香港機場陪同陳同佳搭機赴台，而港方對此持開放態度，但當中也有一些細節需要討論，也要陳同佳同意；另一方案則是，如果陳同佳選擇由香港員警陪同他搭機赴台，而香港警方願意配合的話，港方對上述方案持開放態度

但當中也有一些細節需要討論。由於陳同佳在港是自由人，他會不會去台灣、從香港赴台的過程由誰陪同，都是他的選擇，香港警方只能按其意願配合，無權為他作出承諾，也沒有法律依據對他作出任何限制措施。

南華早報23日報導，香港大律師、港大法律學院副院長楊艾文表示，陳同佳自出獄後就是自由人，他可以選擇與他赴台投案的人，「如果台灣警方赴港只為了伴隨帶他回來，並未執行任何司法權，只要陳同意，理論上這是可行的」。不過他也表示，港府在與台灣交涉時，也必須獲得北京的許可。

(中時電子報)